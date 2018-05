Un texte de Jean-Philippe Nadeau

Outre Disney, Jane Doe poursuit le producteur américain déchu, son ancienne assistante Barbara Schneeweiss et la défunte compagnie de studios Miramax pour un total de 14 millions de dollars.

L'actrice, dont l'identité est confidentielle, soutient que Mme Schneeweiss a facilité, il y a près de 20 ans, une rencontre avec M. Weinstein à la suite d'un tournage dans la région torontoise, parce qu'il pensait qu'elle avait du talent.

Une fois à l'hôtel du célèbre producteur, elle dit qu'il l'a poussée sur le lit, qu'il lui a montré son sexe et qu'il l'a agressée.

Aucune des accusations de l'actrice contre les quatre parties n'a toutefois été prouvée devant une cour de justice. Et pour cause : la poursuite a officiellement été déposée devant la Cour supérieure de l'Ontario il y a plus de cinq mois, mais elle n'a toujours pas été entendue.

Des audiences préliminaires se tiennent devant une protonotaire, une fonctionnaire chargée de l'enregistrement des actes judiciaires et qui fait office d'arbitre avant que le cas ne soit transmis au juge nommé dans cette affaire.

Les frères Weinstein, Bob (à gauche) et Harvey Photo : Reuters/Fred Prouser

Jane Doe n'a en outre pas encore reçu l'exposé de la défense de Disney. Son avocat, Alex Smith, s'est à nouveau impatienté dans la salle d'audience jeudi, en affirmant que ces délais étaient inacceptables.

Me Smith a fait valoir que les trois autres parties que sa cliente poursuit lui ont envoyé leur exposé respectif il y a deux mois. On comprend dans les arguments de l'avocat que Jane Doe accuse Disney de mesures dilatoires dans le but de gagner du temps et de bien préparer sa défense.

L'avocat de Walt Disney, Tim Lowman, explique au contraire que Jane Doe est en tort dans cette affaire, parce qu'elle a poursuivi la mauvaise entité de l'entreprise du divertissement. La poursuite est adressée au nom de la compagnie Walt Disney plutôt qu'au nom de Disney Enterprises Inc.

En droit des sociétés, Me Smith aurait dû savoir que ce sont deux entités complètement différentes s'il avait fait des recherches plus avancées... Il ne peut donc nous accuser d'employer des mesures dilatoires. Tim Lowman, avocat de Walt Disney

Me Lowman affirme que Jane Doe est la seule responsable des délais dans cette cause. Il répète en outre qu'il représente la compagnie Walt Disney et non Disney Enterprises inc. « Jane Doe ne peut prétendre que nous représentons la même et unique société », ajoute-t-il.

Me Smith affirme que les deux entités sont les mêmes et que sa cliente comprenait qu'elle poursuivait la même compagnie que le public connaît sous le nom commun de Disney. Il a donc demandé à l'arbitre Priti Tamara Sugunasiri d'amender l'acte d'accusation avec le nom approprié de la compagnie Disney. « Ma cliente est en droit de connaître l'entité appropriée qu'elle veut poursuivre », dit-il.

Premier échec de Disney

Dans des documents judiciaires, l'entreprise Disney soutenait cet hiver que la poursuite de 4 millions de dollars était sans fondement et que l'accusation de négligence déposée contre elle devait être abandonnée. Elle a toutefois échoué le mois dernier dans sa tentative de garder des documents scellés, si bien qu'elle a été contrainte de remettre les documents qu'elle compte présenter en preuve pour sa défense lors du procès civil.

Mme Sugunasiri avait effectivement rejeté, il y a deux semaines, la motion de Disney sur la confidentialité en soutenant que la compagnie avait le devoir de révéler aux parties adverses trois contrats de travail secrets qu'elle a signés en 1993, en 1995 et en 1999 avec Harvey Weinstein et Miramax pour se dégager de toute responsabilité relativement à l'agression sexuelle présumée contre Jane Doe.

Me Lowman a depuis remis les documents sous scellés à Me Smith, mais il se défend d'avoir abusé des procédures judiciaires dans cette cause.

La compagnie du divertissement a par ailleurs décidé d'abandonner une motion antérieure concernant cette fois la juridiction dans laquelle s'inscrit cette affaire. Elle prétendait en décembre que la Cour supérieure de l'Ontario n'avait aucune autorité pour entendre cette cause, puisque Disney est une société américaine. En laissant tomber la motion à ce sujet, elle accepte donc d'être poursuivie comme les trois autres parties coaccusées.

Des compensations financières

Me Smith soutient que le temps alloué à la motion portant sur le problème de juridiction a porté préjudice à sa cliente qui « n'a pas le porte-feuille de Disney pour se défendre » et qu'elle réclame par conséquent à l'entreprise du divertissement des réparations financières dont le montant demeure confidentiel.

Ces coûts sont raisonnables et appropriés en vertu de la complexité des obstacles que ma cliente a dû surmonter en cinq mois. Alex Smith, avocat de Jane Doe

La protonotaire parle néanmoins d'une « somme substantielle ».

L'avocat de Walt Disney n'a pas tardé à réagir. Me Lowman affirme que son client compte également réclamer à Jane Doe de 3000 $ à 4000 $ en compensation concernant le tort qu'il a subi pour une demi-journée d'audience jeudi.

« Nous ne serions pas ici si Jane Doe avait fait des recherches au préalable sur les filiales de Disney, tout est pourtant écrit dans les archives publiques », a-t-il conclu.

Le logo de l'entreprise Disney Photo : Associated Press/Francois Mori

L'arbitre Sugunasiri a demandé à Me Smith de lui remettre un devis sur les heures pendant lesquelles son cabinet a dû travailler sur la motion de Disney portant sur la juridiction avant d'accepter ou non la requête de la plaignante sur de possibles réparations financières.

Mme Sugunasiri devra aussi décider ou non d'amender la poursuite de Jane Doe avec le nom approprié de Disney ou d'ordonner le dépôt d'un nouveau document judiciaire.

Pour gagner du temps, Me Smith a expliqué qu'il n'attendrait pas la décision de la protonotaire avant d'envoyer la poursuite de sa cliente contre Disney Enterprises Inc., qui aura alors deux semaines en principe pour remettre l'exposé de sa défense à la plaignante.