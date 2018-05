Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent (CISSS), confirme qu’un peu plus de 90 % des personnes admissibles à un second bain par semaine reçoivent le service.

Les données du CISSS révèlent que sur les 486 personnes qui ont droit à ce service, seulement 56 n'y ont pas encore accès.

Selon la direction du CISSS du Bas-St-Laurent, c'est le manque de préposés aux bénéficiaires qui expliquent que certains résidents n'ont toujours pas un deuxième bain hebdomadaire.

Le CISSS multiplie d’ailleurs les efforts pour trouver le personnel nécessaire dans ses établissements de soins de longues durées.

C'est au Centre d'hébergement de Rimouski et à celui de Mont-Joli qu'on retrouve le plus grand nombre de personnes qui ne bénéficient pas encore d'un deuxième bain par semaine.

En septembre dernier, le ministre de la Santé Gaétan Barrette avait débloqué 36 millions de dollars pour que les établissements de santé puissent embaucher le personnel nécessaire afin d'améliorer les soins d'hygiène des bénéficiaires.

D'après les informations de Paul Huot