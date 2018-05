Pour 85 $, les gens pourront visiter les deux endroits autant de fois qu'ils le veulent au cours de la saison estivale. C'est 20 $ de plus que l'abonnement de saison régulier dans l'un ou l'autre des parcs.

« C’est une grande nouvelle pour la région, ce partenariat permettra aux deux attraits de faire rayonner les Cantons-de-l’Est. L’unicité du Zoo de Granby et de Bromont, montagne

d’expériences est un gage de succès et de superbes retombées économiques pour la région. Le Combo Granby + Bromont permettra aux familles de prolonger leur séjour, tout en découvrant les magnifiques attraits que leur offrent les Cantons-de-l’Est », croit le propriétaire de Bromont, montagne d'expérience, Charles Désourdy.

Selon le directeur général du Zoo de Granby, Paul Gosselin, les visiteurs passaient en moyenne sept heures au Zoo. « Alors, on peut facilement penser qu’ils prolongeront leur séjour pour jouir de nos attraits respectifs et ainsi faire une ou plusieurs nuitées dans nos hébergements commerciaux et profiter de nos nombreuses tables faisant la fierté de notre région. »

La vente des abonnements commence ce jeudi. L'ouverture du Zoo et du vélo de montagne à la montagne de Bromont est le 19 mai. Quant à l'ouverture des parcs aquatiques de Bromont et du Zoo, elle est prévue le 9 juin.