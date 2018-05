Les travaux, d'une valeur frôlant les 14 millions de dollars, ont commencé l’année dernière. Ils consistent à réparer le mur historique en pierre, remplacer les réseaux d’aqueduc et d’égouts et réhabiliter les édifices historiques.

David Elias, de Parcs Canada, explique qu'une partie des travaux permettra de remplacer les fenêtres et la toiture de bâtiments, ainsi que d'améliorer l’irrigation du site.

« Ce sont des rénovations importantes parce qu’il faut préserver des bâtiments qui sont très vieux », souligne le chef des relations extérieures de Parcs Canada pour le Manitoba. « Ces travaux vont toucher uniquement la section à l’intérieur des murs historiques », précise Davis Elias.

La réfection du site qui reprend en juin, n’aura pas d’impact sur les visiteurs, mais en juillet et août certaines sections du Lower Fort Garry seront fermées pour que les travaux puissent être effectués en toute sécurité.

Le site reste ouvert au public tout l’été, précise David Elias.

Le Lower Fort Garry est un ancien fort de la Compagnie de la Baie d'Hudson, qui était une habitation et un lieu de commerce avec les Autochtones. C’est aussi là qu’a été signé le traité no 1 entre la Couronne, les Ojibways et les Moskégons, le premier des traités numérotés.

« Nous continuerons de collaborer en vue des célébrations annuelles de la journée commémorative de la signature du Traité no 1, le 3 août », peut-on aussi lire sur site Internet du parc.

Avec des informations de Louis-Philippe Leblanc