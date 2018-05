Un texte de Patrick Henri

Le fils de l’ex-entraîneur des Golden Bears de l’Université de l’Alberta, Serge Lajoie, aura 15 ans dans quelques jours. Il est le plus grand et le plus lourd des 22 joueurs sélectionnés au premier tour du repêchage.

Il mesure 190 centimètres (6'03'') et pèse 93 kilos (205 livres).

La saison dernière, il a marqué 12 buts et ajouté 18 aides, pour 30 points, en 20 matchs.

Lors du Tournoi John Reid, un important tournoi international disputé en janvier à Saint-Albert, il a récolté six points en six rencontres.

Il y a quelques jours lors de la Coupe Alberta, un événement qui regroupe les meilleurs joueurs de la province, il avait amassé quatre points en cinq parties.

Il participe, jusqu’à dimanche, à un autre important tournoi, qui se déroule à Philadelphie.

La saison prochaine, il retournera avec son équipe de Saint-Albert. Il tentera de se tailler une place avec les Americans la saison suivante, comme joueur de 16 ans.

Devin Aubin à Spokane

Le défenseur de Falher Devin Aubin, a pour sa part été sélectionné par les Chiefs de Spokane. Le Franco-Albertain, qui jouait à Grande Prairie l'an passé, a été le choix de quatrième tour (75e au total).

En 19 matchs il a marqué neuf buts et récolté deux aides.

11 Albertains au premier tour

Des 22 joueurs sélectionnés au premier tour du repêchage, 11 sont de l’Alberta. Avec le premier choix, les Oil Kings d’Edmonton ont sélectionné l’attaquant Dylen Guenther, un coéquipier de Lajoie avec le Northern Alberta Extreme.

Un autre membre de cette formation a entendu son nom être appelé au premier tour. L’attaquant Zack Ostapchuk a été sélectionné au 12e rang par les Giants de Vancouver.