Les demandes en recours collectif déposées en Cour supérieure de l'Ontario accusent Extendicare Inc. et Sienna Senior Living Inc. d'avoir manqué à leurs responsabilités fiduciaires et contractuelles envers les patients et notent que certains d'entre eux avaient des escarres non traitées et que les blessures d'un patient étaient pleines d'asticots.

Dans un communiqué sur son site internet, Extendicare dit que « nous ne croyons que cette poursuite soit fondée et nous avons l'intention de le démontrer pendant le processus judiciaire ».

« Extendicare [...] mène régulièrement des audits internes et externes ainsi que des évaluations des programmes afin de nous améliorer continuellement et nos résultats sont dévoilés publiquement », ajoute la compagnie qui dit compter 14 800 résidents dans ses centres.

Sienna Senior Living a seulement dit dans une déclaration à La Presse canadienne avoir reçu la poursuite et « être en train de l'examiner ».

Les plaignants demandent 300 millions de dollars en dommages et intérêts, dont 100 millions de dollars en dommages et intérêts majorés et punitifs.

Aucune des allégations n'a été prouvée en cour.