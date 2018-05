Un texte d’Angie Landry

Le comité organisateur de l’édition lasarroise du Salon propose ainsi une quarantaine d’invités dont les noms ne seront pas inconnus à la population.



Aux invités annoncés en mars dernier s’ajoutent le journaliste et chroniqueur sportif Bertrand Raymond, l’auteure, poète et comédienne Innu Natasha Kanapé-Fontaine, le photographe professionnel originaire de Rouyn-Noranda Mathieu Dupuis et la « Miss Sushi » et conférencière Geneviève Everell.

Bertrand Raymond Photo : Radio-Canada/Radio-Canada

Le chroniqueur à La Soirée est encore jeune, Olivier Niquet, sera aussi de passage en Abitibi-Témiscamingue pour présenter son récent ouvrage.



La médaillée olympique Christine Girard, l'auteure et comédienne Ingrid Falaise, le dessinateur Tristan Demers et le romancier Matthieu Simard font également partie de la programmation de la 42e édition du SLAT.

Christine Girard Photo : Reuters/Jose Miguel Gomez

Différentes activités thématiques prévues au cours des trois journées de l’événement. L’organisation propose entre autres plusieurs rendez-vous pour que les visiteurs puissent entendre les auteurs discuter sur l’écriture jeunesse ou le processus de création d’une bande-dessinée, mais présente aussi de nombreuses tables-rondes et conférences qui porteront sur des sujets tels que le sport, la femme, ou l’identité régionale.

Olivier Niquet toujours heureux d'être au micro! Photo : Radio-Canada/Alex Leclerc

Les visiteurs auront aussi la chance d’assister à des séances publiques où les auteurs se prêteront au jeu des confidences.



Le SLAT offrira aussi une tribune aux auteurs de la région avec la table ronde « Défrichons les auteurs d’ici » en animant une discussion en présence de Marie-Millie Dessureault, Karine Drouin, Sylvain Janneteau, Samuel Larochelle et Marie-Josée St-Laurent.



Initier les jeunes

Quelques jours avant la tenue de l’événement, sept auteurs iront à la rencontre d’élèves de la Commission scolaire du Lac-Abitibi (CSLA) afin de leur partager les grandes lignes d’un processus de création littéraire, des implications quant à la rédaction et la publication d’un livre ainsi que pour parler du métier d’auteur.

L'auteure Kim Thùy Photo : Radio-Canada/Mathieu Arsenault

Le Salon du livre se tiendra à l’Aréna Nicol Auto de La Sarre.



Toute la programmation se retrouve sur le site web du Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue.