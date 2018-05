De l’illusion…

Thomas Rochford Auburn a été l'un des magiciens les plus célèbres au Québec dans les années 1960, 1970 et 1980. Mieux connu sous son pseudonyme d’Oncle Tom, M. Rochford Auburn s’est démarqué pour son profond dévouement auprès des enfants malades.

Il recevait souvent des appels téléphoniques provenant d’hôpitaux qui lui apprenaient qu’un enfant était décédé en tenant dans sa main un jouet offert par Oncle Tom.

Il a également émerveillé des générations de tout-petits et de parents à la télévision anglaise et française canadienne.

Le 13 décembre 1975, l’animatrice Lise Payette reçoit l’Oncle Tom à son émission Lise Lib. Assis avec des bambins, le magicien leur fait un tour durant lequel disparaît et apparaît une bague. Lise Payette l’interroge sur la difficulté particulière de travailler avec des jeunes.

Il faut être vite avec les mains, avec les enfants. Ils n’écoutent pas la voix : ils regardent tout le temps les doigts. Oncle Tom

… à la politique

Qu’ont en commun les célèbres magiciens David Copperfield et Alain Choquette avec Brian Mulroney, ancien premier ministre du Canada? Ça peut paraître surprenant, mais tous les trois ont eu le même conseiller.

Gary Ouellet est avocat et lobbyiste auprès du gouvernement fédéral canadien. Mais sa véritable passion, c’est la magie. Dès son plus jeune âge, il s’initie à cet art et en devient un expert.

La journaliste Michaëlle Jean nous fait mieux connaître Gary Ouellet dans un reportage présenté à l’émission Le Point du 23 septembre 1993 (animée par Jean-François Lépine).

On apprend dans ce reportage que Gary Ouellet donne des conseils à nul autre que David Copperfield, célèbre prestidigitateur américain. Ce n’est pas banal. Après tout, David Copperfield est, selon le magazine américain Forbes, l’occultiste qui a rencontré le plus grand succès commercial de tous les temps. Gary Ouellet guide aussi le magicien québécois Alain Choquette pour peaufiner ses spectacles.

Gary Ouellet est un militant du Parti progressiste-conservateur du Canada, chose rare dans la ville de Québec à l’époque. Il se noue d’amitié avec un certain Brian Mulroney, qui, en 1983, est élu chef de ce parti.

C’est ainsi que le magicien se métamorphose en conseiller du chef de l’opposition officielle à la Chambre des communes. Il accompagne par la suite Brian Mulroney lorsque ce dernier devient premier ministre du Canada. Il agit dans l’ombre, transposant au discours politique son expertise de la mise en scène et de l’illusion.

Gary Ouellet, arme secrète du premier ministre Brian Mulroney? Oui, mais avec, semble-t-il, des pouvoirs limités dans ce secteur.

Après tout, le déficit fédéral n’a pas disparu durant ces années-là… par magie.