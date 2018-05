À une semaine du début de la campagne, TTCriders fustige le manque d’engagement de la part de M. Ford au sujet du financement de la Commission de transports (CTT) et de l’expansion du réseau.

Le groupe d’usagers critique aussi le gouvernement libéral, mais se réjouit notamment de la promesse de Kathleen Wynne de réduire à 3 $ le tarif des trains GO et UP Express à Toronto, si elle est réélue.

Les notes décernées aux partis politiques par TTCriders. Photo : Chaîne de Queen's Park

De meilleures notes pour le NPD et le Parti vert

TTCriders applaudit à la promesse du NPD et du Parti vert de financer la moitié du coût de fonctionnement de la CTT.

Le NPD perd des points, toutefois, en raison du flou dans son programme électoral quant au montant d'argent qu'un gouvernement néo-démocrate investirait dans l'expansion du réseau.

Le Parti vert est celui qui recueille les meilleures notes parmi les quatre formations politiques, mais sans se mériter un A+.