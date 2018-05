En février 2018, les visites aux urgences de l’hôpital pour enfants et de l’hôpital pour femmes ont augmenté de 29 % comparativement au mois de février 2017.

En mars 2018, ces mêmes urgences ont enregistré une hausse de 22 % des visites comparativement à mars 2017.

Le Centre de santé IWK indique que la moitié de ces visites étaient pour des situations d’urgence.

Les infirmières préoccupées

La présidente du syndicat des infirmières de la Nouvelle-Écosse (NSNU), Janet Hazelton, affirme que le département peine à répondre aux besoins.

« Lorsque vous commencez à entendre des choses au sujet de l’IWK, vous savez qu’il y a un problème », illustre-t-elle.

L'urgence du Centre de soins de santé IWK d'Halifax. Photo : CBC/Craig Paisley

Les hôpitaux à travers la Nouvelle-Écosse ont rapporté un grand achalandage dans les salles d’urgence cet hiver. Dans certains cas, des patients ont dû attendre plus d’une journée pour recevoir des soins.

Le Centre de soins de santé IWK à Halifax a de son côté reçu 2900 visites supplémentaires aux urgences au cours de la dernière année fiscale, ce qui représente environ le nombre de visites habituellement reçues en un mois.

En février, 27 patients supplémentaires par jour ont été soignés.

« C’est beaucoup, particulièrement lorsque ce sont des enfants », dit Mme Hazelton.

Enfants vulnérables et pénurie de médecins de famille

Le Centre de soins de santé IWK a décliné une demande d’entrevue, mais indiqué dans un communiqué que les visites à l’urgence ont augmenté chaque année dans les cinq dernières années.

« Nous sommes incapables d’identifier une cause unique pour expliquer la hausse. Nous attendons une hausse importante chaque hiver, car les enfants sont plus vulnérables à l’influenza et aux autres virus », peut-on lire dans ce communiqué.

L’hôpital, qui accueille des patients des quatre coins des Maritimes, avance aussi qu’il y a davantage d’enfants qu’auparavant.

Janet Hazelton, présidente du syndicat des infirmières de la Nouvelle-Écosse (NSNU). Photo : CBC/Rob Short

Janet Hazelton rejette cette hypothèse. Elle relève que les infirmières voient de plus en plus de patients qui disent ne pas avoir de médecin de famille.

Elle demande que l’urgence de l’IWK soit agrandie. « C’est vraiment petit, très congestionné, et inadéquat pour une augmentation [des patients] », dit Mme Hazelton.

Des travaux de rénovation promis

L’an dernier, le premier ministre Stephen McNeil a promis que le département d’urgence du Centre de soins serait agrandi pour atteindre le double de sa dimension actuelle.

Un porte-parole du ministère provincial de la Santé dit que les travaux de rénovation sont toujours à l’étape de la table à dessin et qu’il est prévu que l’hôpital rencontre dans les prochaines semaines des représentants du ministère des Transports et du Renouvellement des infrastructures afin de discuter de l’ampleur de la tâche à venir.

Avec les informations de Carolyn Ray