Comme la quarantaine de services d'archives privées agréés du Québec, la Société d'histoire de Drummondville est extrêmement inquiète pour son avenir. « On doit maintenir une équipe en espérant des projets qui vont subventionner les salaires de ces gens-là, mais finalement, on n'est jamais certain de rien », déplore la directrice générale, Geneviève Béliveau.

Pourtant, souligne-t-elle, les organismes comme le sien sont les gardiens de la mémoire de tout un peuple.

Le Regroupement des services d'archives privées agréés du Québec accentue donc la pression pour obtenir un meilleur financement du gouvernement provincial.

Les 420 000 $ supplémentaires sur deux ans récemment annoncés par la ministre de la Culture, Marie Montpetit, sont un geste positif, mais insuffisant pour le Regroupement. « L'enveloppe budgétaire ne devrait pas être de 960 000 $ comme le calcul qui est proposé, mais plutôt 2,7 millions de dollars. Il y a quand même un gros écart à combler là », analyse-t-elle.

Au cabinet de la ministre la Culture, on rappelle que le financement additionnel accordé récemment constitue un pas dans la bonne direction. Impossible toutefois de savoir si la ministre en fera davantage à court terme et si elle acceptera de rencontrer les principaux intéressés.