De nombreux riverains ont un souvenir très vif des inondations de 1973.

En 1973, plusieurs riverains ont été forcés d'évacuer les zones inondées. Photo : Archives provinciales du Nouveau-Brunswick, Organisation des mesures d'urgence

Fredericton et les terres agricoles plus au sud avaient été les régions les plus touchées.

Le coût engendré par la catastrophe a été évalué à 11,9 millions de dollars.

La crue des eaux de 2018 dans certaines régions, comme à Saint-Jean, pourrait établir de nouvelles marques en fin de semaine.

À Fredericton, le niveau du fleuve a atteint 8,3 mètres mercredi avant de commencer à baisser.