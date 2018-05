1. Le fossé de la rémunération se creuse entre médecins et infirmières

Un couloir d'hôpital. Photo : Radio-Canada

En 10 ans, la proportion du budget de santé du Québec allouée aux médecins a augmenté, alors que celle accordée aux infirmières a diminué. Une situation unique parmi les provinces canadiennes et à un moment où le réseau de la santé fait face à d'importants défis de ressources humaines. Analyse.

Par Djavan Habel-Thurton

2. Les routes de migrants en mouvement

Un migrant près de la clôture de 4 mètres à Calais, en France, payée par les Britanniques et érigée pour diminuer les tentatives d'intrusions massives de migrants. Photo : Reuters/Pascal Rossignol

Ils sont encore des milliers à rêver d’un avenir meilleur en Europe, mais confrontés à davantage de contrôles frontaliers et de barrières physiques, ces migrants d’Afrique et du Moyen-Orient sont désormais contraints de choisir d’autres routes, souvent plus dangereuses.

Par Mélanie Meloche-Holubowski

3. Mieux prévoir et gérer les risques d’inondations

Une rue bloquée à la suite d’une inondation Photo : Radio-Canada

La pluie et le temps doux des derniers jours ont précipité la crue de plusieurs cours d'eau au Québec et au Nouveau-Brunswick. La situation, bien que critique par endroits, n'a pas l'ampleur de l'an dernier. Ces crues historiques ont permis de réaliser à quel point nos outils pour anticiper et gérer les inondations devaient être améliorés.

Par André Bernard

4. Les grandes ambitions électriques du Rwanda

Un barrage en construction sur la rivière Mukungwa Photo : Radio-Canada/Janic Tremblay

L’une des clés de voûte du développement, l’électricité, fait encore défaut dans de nombreux pays africains. Mais, au Rwanda, les choses sont en train de changer.

Par Janic Tremblay

5. À Paris, tout nus et tout bronzés!

Julien Claudé-Pénégry et Laurent Luft de l'Association des Naturistes de Paris Photo : Radio-Canada/Gabrielle de Jasay

Avis aux touristes intéressés : un espace naturiste restera ouvert jusqu'à la mi-octobre dans un parc de Paris. Les activités dans le plus simple appareil se multiplient et font de plus en plus d'adeptes dans la capitale française. La Ville lumière pourrait-elle devenir la Mecque du naturisme mondial?

Par Gabrielle De Jasay

6. Les Canadiens parmi les moins taxés sur l'essence en Occident

Photo : iStock/MajaMitrovic

Les hausses récentes du prix de l'essence au Canada font râler bien des consommateurs. Et pourtant, nous payons notre carburant bien moins cher que dans la plupart des pays industrialisés. Explications en carte et graphiques.

Par Danielle Beaudoin

7. Une autre espèce intelligente sur Terre avant l'humain?

Difficile de prouver ou d'infirmer qu'une autre espèce intelligente a peuplé la Terre avant l'humain. Photo : iStock

Depuis longtemps, les chercheurs scrutent les étoiles à la recherche d'autres formes de vies intelligentes. Deux chercheurs ont finalement revu les fondements de cette quête. Ils se sont tournés vers le passé avec une question en tête : sommes-nous vraiment la première civilisation à avoir existé sur notre planète?

Par Renaud Manuguerra-Gagné

8. Pierre-Christophe Gam rêve l'Afrique

Pierre-Christophe Gam Photo : Facebook/Pierre-Christophe Gam/Susanne Guenther

À quoi peut bien rêver un jeune artiste multidisciplinaire africain à qui tout sourit? Rencontre avec le Camerounais Pierre-Christophe Gam.

Par Michel Désautels

9. Vivre ou survivre de son art?

Laurence Giroux-Do Photo : Radio-Canada/Martin Thibault

Alors que le Québec se targue d'être un laboratoire de créativité culturelle, la chanteuse du groupe Le Couleur, Laurence Giroux-Do, maintient qu'il faut avoir plusieurs cordes à son arc dans le domaine musical pour survivre. Elle a accepté ouvertement de parler de revenus à l'occasion du Mois du patrimoine asiatique.

Par Chu Anh Pham

10. Le travail au temps du cannabis légal

Marie-Josée Tessier donnant une formation pour les employeurs sur la légalisation du cannabis Photo : Radio-Canada/Akli Ait Abdallah

Le monde du travail se prépare à l'arrivée prochaine du cannabis légal et se questionne sur ce qu'il faudra mettre en place pour en minimiser les impacts éventuels.

Par Akli Ait Abdallah

11. Un printemps frais qui sauve des vies

Une tornade près de Dodge City, au Kansas, en mai 2016. Photo : Getty Images/Brian Davidson

La plupart des tornades observées aux États-Unis sont de plus faibles intensités qu'à l'habitude pour cette période de l'année et elles sont moins nombreuses. Le temps frais y est pour quelque chose.

Par Pascal Yiacouvakis

12. La manière de boire votre café peut révéler votre héritage culturel

Des scientifiques ont observé des gens boire leur café dans six grandes villes de la Chine afin d'étudier leur comportement en public. Photo : iStock

Votre comportement en public dans un café peut en dire long sur qui vous êtes. C'est ce qu'ont montré des scientifiques américains et chinois qui ont étudié les traces de certains héritages culturels en observant le comportement d'individus dans des enseignes Starbucks.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

13. On vous raconte la semaine en images

Le premier ministre Nétanyahou lors de sa présentation sur le nucléaire iranien. Photo : Reuters/Amir Cohen

Le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou accuse l'Iran d'avoir « menti » sur son programme nucléaire; une tour de 24 étages s'effondre au Brésil après avoir été ravagée par un spectaculaire incendie; et la fête des Travailleurs est soulignée partout sur la planète. Notre retour en images de l'actualité internationale.

Par Alain Labelle

