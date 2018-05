Les Grandes Fêtes ont dévoilé leur programmation jeudi matin. En plus de ces trois têtes d'affiche, Redfoo de LMFAO, Marc Dupré, Marie-Mai, Bullet for My Valentine, La Chicane et Dominic Paquet seront en spectacle pendant le festival.

Un feu d'artifice aura lieu à 22 h après le spectacle de clôture du dimanche soir qui sera donné par Marc Dupré.

8 000 laissez-passer sont déjà en prévente.

Les familles bénéficient d'un tarif préférentiel pour les enfants de 12 ans et moins.