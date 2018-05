Dans une vidéo créée en novembre, Avtar Jassal soutient que la meilleure façon de se protéger contre la grippe est de stimuler son système immunitaire et qu’une façon pour y arriver est de consommer des fruits frais et des smoothies et non pas un vaccin. Il va ainsi à l’encontre des règlements de l’Ordre qui demandent aux chiropraticiens de ne pas donner leur avis au sujet de la vaccination.

La docteure Bonnie Henry soutient que l’Ordre devrait sanctionner le Vancouvérois pour avoir fait des commentaires anti-vaccination et lui rappeler qu’il est allé au-delà de son champ d’expertise. « Je comprends qu’une plainte a été faite, je m’attends et je vais m’assurer que l’Ordre prend les mesures nécessaires », soutient-elle.

La vidéo dans laquelle Avtar Jassal dérogeait aux règlements de l'Ordre a été retirée de Facebook, après que CBC l’eut signalée au ministère de la Santé. Le chiropraticien n’a pas répondu aux demandes d’entrevues.

D’autres publications anti-vaccins de chiropraticiens de la province ont aussi été retirées du réseau social, après un signalement de CBC auprès de la province et de l’Ordre.