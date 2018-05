Le centre de soins prévu sera situé au centre-ville de Sudbury et desservira principalement les personnes démunies et celles aux prises avec des problèmes de toxicomanie. Il aura pignon sur rue dans l'ancien poste de police de la rue Larch, un immeuble où se trouve déjà un refuge d'urgence et un service de traitement de toxicomanie.

Le Réseau local d'intégration des services de santé (RLISS) du Nord-Est a annoncé l'octroi de 1,1 M $ à la clinique d'infirmières praticiennes du district de Sudbury. Photo : CBC/Robin DeAngelis

Ces personnes auront des fournisseurs de soins qu’elles connaissent et en qui elles ont confiance Jennifer Clement, directrice générale de la clinique d'infirmiers praticiens du district de Sudbury

L’établissement mettra ses clients en contact avec des infirmières, des infirmières praticiennes, de pharmaciens, des travailleurs sociaux et des diététistes.

L’ouverture est prévue pour la fin 2019.

Santé autochtone

D'autre part, le Noojmowin-Teg Aboriginal Health Access Centre (AHAC) de l’île Manitoulin a aussi reçu 810 000 $ pour étendre l’offre de ses services aux villes d’Espanola et de Massey.

Le centre de santé embauchera notamment une infirmière praticienne et un conseiller autochtone en santé mentale et en toxicomanie et créera des espaces de counselling et d’ateliers culturels.