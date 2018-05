Un texte de François Pierre Dufault

Les changements proposés ne font toutefois pas l'unanimité à l'Assemblée législative.

La ministre responsable de la Condition féminine, Paula Biggar, affirme que bien des choses ont changé dans la province insulaire depuis l'époque où les députés prenaient le train de Souris, dans l'est de la province, ou de Tignish, dans l'ouest, pour venir à Charlottetown exercer leur mandat.

À part un changement mineur en 1995, les horaires des débats parlementaires à Province House sont les mêmes depuis les années 1960.

Les trains de passagers ont pourtant cessé de circuler en 1968. À ce moment-là, Pierre Elliott Trudeau venait d'être élu premier ministre du Canada. L'homme n'avait pas encore marché sur la Lune.

Les rails ont été démantelés au début des années 1990 et l'ancien tracé du chemin de fer est devenu un sentier récréatif.

Dans les années 1960, les Insulaires qui voulaient suivre les travaux parlementaires devaient y assister en personne dans les galeries du public. Aujourd'hui, les débats sont télévisés et diffusés sur Internet, fait valoir Paula Biggar.

La ministre libérale voudrait donc éliminer les débats en soirée. Elle a déposé une résolution à ce sujet à l'Assemblée législative, mercredi. Elle estime que ces débats qui ont lieu les mardis et jeudis de 19 h à 21 h découragent bien des jeunes, et en particulier des jeunes femmes, de se lancer en politique.