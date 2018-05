« Je porte la même paire de sous-vêtements », affirme Marlene Ewonchuk à la sortie de la fête de rue, mardi, après une remontée de trois buts qui a permis aux Jets de battre les Predators de Nashville 7-4.

Al Brown est lui aussi superstitieux. « Depuis que les séries éliminatoires ont commencé, je n'ai pas changé mes sous-vêtements. Je porte les mêmes sous-vêtements à chaque match. »

Les superstitions des supporteurs des Jets ne sont pas basées que sur les sous-vêtements.

Avant le début de la série contre Nashville, le propriétaire du White Star Diner de la rue Kennedy, Bruce Smedts, disait que des partisans avaient commencé à venir manger un hamburger dans son restaurant du centre-ville avant chaque match à domicile.

Selon Daniel Albas, professeur de sociologie à l'Université du Manitoba, les gens adoptent des pratiques superstitieuses comme moyen d'atténuer le stress dans les situations où ils n'ont pas de contrôle.

« Les humains sont créatifs et ont une bonne mémoire. S'ils se sont comportés de manière inhabituelle ou qu'ils ont posés des gestes particuliers, ils se posent la question "Qu'est-ce qui était associé à la grande performance [de l'équipe]?. Ils choisissent l’une des composantes présentes lors de cette performance et la répètent », soutient le sociologue.

Daniel Albas et sa conjointe Cheryl Albas, elle aussi professeure de sociologie à l'Université du Manitoba, ont mené une étude qui a duré 13 ans sur les pratiques superstitieuses des étudiants de l'Université du Manitoba avant d'écrire des examens.

Ils ont constaté que les élèves utilisaient diverses méthodes pour s’attirer la chance, comme porter des objets, porter des vêtements de couleurs spéciales ou s’asseoir à un endroit particulier.

« Dans la mesure où vous commencez à poser des gestes qui, selon vous, exercent un certain contrôle sur votre environnement, vous avez plus de chances de les répéter, car cela vous aide à compléter vos tâches », a déclaré Daniel Albas.

Il explique que les partisans de sports s'identifient à leur équipe favorite et s’investissent émotionnellement dans leur succès ou leur échec.