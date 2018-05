En mars dernier, l'ancien député de Regina Northeast, Kevin Doherty du Parti saskatchewanais, a annoncé qu'il quittait la vie politique pour poursuivre une carrière dans le secteur privé.

Le gouvernement doit organiser une élection partielle dans les six mois après sa démission pour pourvoir le siège vacant.

« Cette élection partielle est une chance pour les gens de Regina Northeast d'envoyer un message au gouvernement et montrer qu’ils en ont assez de payer pour la mauvaise gestion du Parti saskatchewanais et de ses compressions au détriment des plus vulnérables », a déclaré Yens Pedersen.

Yens Pedersen a grandi dans une ferme près de Cut Knife. Il a travaillé comme avocat à Regina pendant 20 ans.

Le chef du NPD de la Saskatchewan, Ryan Meili, a décrit Yens Pederson comme étant un leader dévoué dans la communauté.

« Yens sera une voix forte à l'Assemblée législative pour les gens de Regina Northeast », a-t-il déclaré.

Yens Pederson a été choisi face aux candidats Chris Gust, Carol Kos, Kuldip Sahota et Tina Vuckovic.