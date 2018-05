Malgré des annulations en raison de la nouvelle réglementation sur la vitesse des bateaux dans le golfe du Saint-Laurent, Sept-Îles prévoit accueillir près de 8900 passagers et membres d'équipage lors de cinq escales.

La saison 2018 sera la deuxième meilleure de l'histoire de Destination Sept-Îles Nakauinanu, selon le chef d'escale.

Marie-Ève Duguay est chef d'escale de Sept-Îles Nakauinanu Photo : Radio-Canada/Katy Larouche

Malgré les six annulations dues à la restriction de la limite de vitesse dans le Saint-Laurent, on a malgré tout une bonne saison qui est à nos portes. Marie-Ève Duguay, chef d'escale de Destination Sept-Îles Nakauinanu

Par ailleurs, les itinéraires seront adaptés dès 2019-2020, afin de respecter la nouvelle réglementation : « on peut présumer que le tout va revenir à la normale d'ici 20-21 ».

Au cours des prochaines années, Destination Sept-Îles Nakauinanu veut mener à terme son projet de pavillon d'accueil permanent et développer une offre pour les croisières hivernales.

L'escale pourrait recevoir des croisiéristes en hiver, dès 2012. « Y'a déjà des clients qui ont donné une bonne impression que ça pourrait se produire beaucoup plus tôt qu'on pensait. »

Selon la chef d’escale destination Sept-Îles Nakauinanu, Marie-Ève Duguay, la présence de la culture innue dans la région constitue un avantage pour la région de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada/Jean-Louis Bordeleau

Le projet d'implanter un pavillon permanent est très actif. « On l'a initié ça fait déjà un an, on a revu les objectifs, on a revu les besoins aussi et là le projet a été finalement déposé final. »

L'organisme poursuit la préparation de son plan de financement en ce sens.

D'après les informations d'Émile Duchesne