Le délit de fuite est survenu à l'intersection des rues Notre-Dame et de la Cathédrale, vers 20 h 10.



Un possible conflit aurait débuté entre la victime et un ou des suspects à l'intersection des rues Robert-Bourassa et Notre-Dame, a rapporté le Service de police de la ville de Montréal (SPVM).



Après avoir été happée par le véhicule, la femme y serait restée accrochée alors qu'au volant, son conducteur prenait la fuite pour une raison qui reste à être déterminée.



La femme aurait été traînée sur la rue Notre-Dame, de la rue Robert-Bourassa jusqu'à la rue de la Cathédrale, puis serait tombée au sol.



Elle a été transportée dans un hôpital pour des blessures sérieuses au haut et au bas du corps. Lors de son transport en ambulante, elle était consciente.

Le véhicule a quitté les lieux dans une direction qui est inconnue aux policiers. Aucune arrestation n'a été faite pour le moment.



Des policiers ont visité en soirée des édifices adjacents à la scène pour récupérer des vidéos qui pourraient servir à leur enquête, a précisé le porte-parole du SPVM, Benoit Boisselle.



Plusieurs témoins collaboraient avec les enquêteurs qui tentent de comprendre les événements et leur chronologie.



Afin de mener leur enquête, les policiers ont fermé la rue de la Cathédrale entre la rue Saint-Jacques et la rue Notre-Dame, ainsi que la rue Notre-Dame entre la rue Robert-Bourassa et la rue Peel.