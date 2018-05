L’autoroute 203 reste fermée entre les villages de Carrick et de Badger, selon le directeur du programme de lutte contre les incendies du Manitoba, Gary Friesen.

Il pense que la hausse des températures le 2 mai pourrait ralentir les efforts des pompiers.

« Les ciels sont censés redevenir nuageux, et peut-être qu’on aura un peu de pluie, mais on ne compte pas là-dessus, alors on s’occupe activement [de l’incendie] », affirme-t-il.

L’état d’urgence décrété par la municipalité le 30 avril reste en vigueur.

Un camp de la DSFM annulé

La Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) a décidé d'activer en partie son plan d'évacuation du Camp de Moose Lake qui se trouve à 40 kilomètres de l’incendie dans la région de Piney. Des autobus se trouvent à moins d’une demi-heure du camp en cas d’évacuation.

Le directeur général de la DSFM, Alain Laberge, dit que cette mesure a été prise parce que le feu se rapprochait des installations.

Environ 50 élèves sont restés jusqu'à la fin d’un camp le 2 mai, déclare-t-il, en ajoutant qu’il n’y a même pas de fumée de l’incendie qui atteint Moose Lake.

« La province nous indique que ce n’est pas un danger immédiat », assure-t-il.

Un autre camp qui devait commencer le 2 mai à midi est annulé, ce qui touche une autre cinquantaine de jeunes.

Incendies dans la région de Powerview maîtrisés

Les deux incendies incontrôlables qui brûlaient dans la région de la municipalité de Powerview-Pine Falls dans l’est du Manitoba ont été maîtrisés.

Le chef de la Première Nation de Black River indique que le feu qui menaçait une vingtaine de résidences dans sa communauté ne cause plus d’inquiétudes grâce à un changement de l’orientation du vent.

À Winnipeg, une interdiction d’allumer un feu a été étendue à tous les feux d’extérieur.

Avec des informations de Rémi Authier