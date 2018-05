Le plan réclame également une école à Brandon et l’agrandissement de l’École Noël-Ritchot à Winnipeg. Il souhaite aussi qu’une école des métiers soit approuvée par le gouvernement provincial l'année prochaine.

« On avait déjà identifié ces écoles-là, mais c’est sûr qu’on regarde à plus long terme, on regarde probablement au nord de la ville dans quelques années où on aura aussi besoin d’une école », affirme le président de la CSFM, Bernard Lesage.

Il note que plusieurs facteurs sont pris en compte pour déterminer les besoins en matière de nouvelles écoles. La division scolaire évalue entre autres ces besoins en regardant le nombre d'ayants droit dans un quartier. Par exemple, à Transcona 255 jeunes ayants droit ne fréquentent pas le système francophone en raison de l'absence d'école, selon M. Laberge.

C’est sûr qu’on a besoin d’avancer beaucoup plus vite dans nos projets d’immobilisation si on veut réellement remplir notre mandat. Bernard Lesage, président de la CSFM

« Parfois, on peut comprendre pourquoi un parent va choisir une école d’immersion, une école anglaise, parce que je veux dire que l’école est bien [plus près de chez lui] », ajoute-t-il.

Bernard Lesage se dit optimiste quant à l'aboutissement de ces projets, mais est conscient des limites de financement de la province.

« Présentement, au niveau de l'agrandissement de [l’école] Noël-Ritchot [...] on nous dit que Noël Ritchot est priorité numéro un pour la Commission de finance des écoles publiques », déclare M. Lesage, qui précise que le ministre de l’Éducation Ian Wishart connaît bien la situation de la division scolaire francophone.

La CSFM soumet un plan quinquennal révisé chaque année. M. Laberge souhaite élaborer un plan prévisible de nouvelles constructions sur cinq ans avec la province.

Avec des informations de Rémi Authier