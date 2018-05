Le projet de loi propose un traitement particulier pour les autochtones dans le système de justice et de mettre un terme à la récusation péremptoire des jurés.

Lors d’une réunion de l’Assemblée des Premières Nations mercredi, la famille a invité toutes les communautés autochtones à se joindre à elle pour modifier le système de justice canadien.

Nous demandons le soutien non seulement des chefs, mais de toutes les communautés et de tous les alliés pour qu'ils vocalisent et réclament ces changements. Jade Tootoosis, cousine de Colten Boushie

Depuis l'acquittement de Gerald Stanley, la famille lutte pour qu'il y ait une meilleure représentation des Premières Nations dans les jurys et demande que les dispositions de la récusation péremptoire soient revues.

La récusation péremptoire permet à la défense et à la Couronne d'écarter des candidats au jury sans raison particulière.

Une pratique critiquée, puisqu'elle peut aboutir à la création d'un jury homogène moins sensibilisé aux réalités des minorités, comme les personnes autochtones.

Devant l'Assemblée extraordinaire des Chefs sur les lois fédérales, la mère de Colten Boushie, Debbie Baptiste, a dit souhaiter qu'une injustice comme celle que sa famille a vécue lors du procès du fermier ne se reproduise jamais.

« Aucune famille ne devrait endurer cette souffrance que nous avons subie, et je suis ici pour m'assurer qu'aucune autre famille ne reçoive le traitement injuste que nous avons reçu dans cette salle d'audience, a-t-elle dit. Nous avons tous décidé de nous tenir ensemble et de dire "plus jamais". »

Le 29 mars dernier, Ottawa a déposé le projet de loi C-75 visant à réformer le système de justice. Certaines des dispositions du projet de loi vont dans le sens des demandes de la famille Boushie.

Ce projet de loi en est à sa deuxième lecture devant la Chambre des communes.

