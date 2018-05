Un texte de Jean-Philippe Nadeau

Beaucoup de Torontois d'origine arménienne refusent de prendre parti dans le conflit qui oppose le gouvernement à l'insurrection populaire dans la mère patrie. Tous applaudissent toutefois au fait que les manifestations se sont déroulées sans violence ni effusion de sang.

C'est très impressionnant de voir qu'on n'ait pas fait usage de la force et que tout se soit déroulé de façon pacifique dans le cadre des lois et de la constitution. Khajag Koulajian

Le peuple a parlé et il avait besoin d'un changement, c'est sain pour le pays, pourvu que cela se fasse de façon civilisée et ç'a été le cas jusqu'à maintenant. Saro Derharoutiunian

Certains sentaient néanmoins la grogne depuis quelque temps se manifester dans la vie quotidienne des citoyens. Ils ne se disent donc pas surpris, parce que le peuple en avait ras-le-bol, selon eux.

Les manifestants critiquaient depuis une dizaine de jours les conservateurs au pouvoir pour ne pas avoir tenu leurs promesses de faire reculer la pauvreté et la corruption dans le pays.

Le Comité national arménien du Canada, qui représente quelque 90 000 Arméniens d'origine au pays, a bon espoir que la crise se résoudra de façon pacifique.

Son porte-parole, Vatché Cahamlian, salue cet élan de démocratie. « Il n'y a eu aucune pression qui a forcé les manifestants à prendre la rue... tout le monde respecte les lois et, il faut le souligner, les normes démocratiques sont vraiment respectées, même s'il y a des manifestations », dit-il.

Je pense que c'est bon signe de voir que le gouvernement n'ait pas imposé le candidat de son choix pour opposer le candidat du peuple, mais je pense qu'on en saura plus sur l'issue de la crise avec le second vote au parlement [mardi prochain]. Raffi Sarkaissian