Un texte de Pierre Verrière

Ibrahima Diallo se remémore encore très clairement le 1er juillet 1989.

C'est le jour où il est devenu citoyen canadien. C'est aussi le jour où il a porté plainte auprès du Commissaire aux langues officielles.

La cérémonie de citoyenneté à laquelle il a participé s’est déroulée en grande pompe. Il a prêté son serment d'allégeance à la Reine et s'est engagé à respecter et à embrasser les valeurs du Canada, parmi lesquelles figure le bilinguisme.

« J'ai constaté qu'en faisant cet acte de prendre la citoyenneté canadienne j'étais perçu comme un citoyen de seconde zone, parce que toute la cérémonie officielle s'est déroulée en anglais », raconte le professeur de microbiologie à l'Université de Saint-Boniface, à Winnipeg.

Originaire du Sénégal, Ibrahima Diallo est devenu citoyen canadien le 1er juillet 1989. Photo : Radio-Canada/Pierre Verriere

« Ça m'avait beaucoup surpris, car lors de la cérémonie, on nous a parlé beaucoup de la dualité linguistique. On aurait pu penser que les officiels qui étaient présents étaient conscients que cela faisait partie des lois canadiennes et que là, on ignorait le français de façon très flagrante. »

À l'époque, il était très actif au sein de la Société de la francophonie manitobaine. Sa lettre a été publiée dans La Liberté, l'hebdomadaire de la communauté francophone du Manitoba.

J'ai expliqué que cela faisait quelques années que je vivais au Canada et que j'avais accepté de prendre la nationalité canadienne. En faisant ce pas-là, je me suis rendu compte que j'appartenais à un groupe qui n'avait pas la même égalité d'égards et de respect, comparé à la majorité anglophone. Ibrahima Diallo, professeur à l'Université de Saint-Boniface

Trente ans plus tard, la place du français lors de la cérémonie de citoyenneté est encore l'objet de débat. Est-elle suffisante pour transmettre un message d'égalité des deux langues aux nouveaux citoyens, qu'ils parlent anglais ou français?

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) est très clair sur la question. Le Ministère explique que la plupart de ses bureaux ont l'obligation de communiquer et d'offrir des services au public dans la langue officielle de son choix. Il explique que des mesures sont prises pour identifier le choix de langue des demandeurs.

« Toutes les cérémonies de citoyenneté, quel que soit le format linguistique et peu importe le bureau de l’IRCC qui l’organise, comprennent certains éléments bilingues essentiels (documents distribués, serment de citoyenneté, hymne national) », souligne le Ministère dans un courriel.

« Les cérémonies qui se déroulent de façon bilingue comprennent également des directives entièrement bilingues de la part du greffier, une allocution bilingue du président de cérémonie et lorsque c'est possible, les invités spéciaux utiliseront les deux langues officielles dans leur discours », est-il aussi précisé.

Des obligations légales remplies par Ottawa

Le Ministère ajoute que, lorsqu’une cérémonie se déroule principalement en anglais ou en français, son personnel et le président de cérémonie s’efforcent néanmoins d’intégrer, tout au long de celle-ci, des composantes bilingues, par exemple en ajoutant des salutations générales dans les deux langues lorsque c'est possible.

Sur le plan juridique, la cérémonie de citoyenneté remplit donc ses obligations face au bilinguisme, selon le Ministère. En revanche, les juges n'étant pas tenus par la loi de parler français, le pourcentage de français dans leur allocution est laissé à leur discrétion.

Jean Johnson, président de la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA). Photo : Radio-Canada/ ICI Radio-Canada

Or, c'est là que le bât blesse, selon certains critiques, notamment le président de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA), Jean Johnson.

Une occasion, ratée selon la FCFA

« Ça serait une occasion en or de livrer un message très puissant au nouvel arrivant qui ne parle pas nécessairement notre français, de rappeler que le Canada a parmi ses valeurs la dualité linguistique, le français et l'anglais à parts égales, estime-t-il. Toutes les activités du processus d'assermentation devraient être faites, peu importe qui est dans la salle, dans les deux langues officielles de notre pays. »

Jean Johnson rappelle l'exercice de modernisation de la Loi sur les langues officielles en cours.

Alors que l'on [fait cet exercice], y aurait-il lieu de demander à nos experts de se pencher sur la question suivante : sommes-nous réellement un pays bilingue? Si oui, le minimum que l'on peut faire, c'est le premier contact, le premier acte pour un nouveau citoyen, c'est d'être imbibé du fait que nous avons réellement deux langues officielles. Jean Johnson, président de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA)

Il estime que le français et l'anglais doivent être au même niveau lors de la cérémonie de citoyenneté.

Il prévoit d'ailleurs demander aux juristes spécialisés avec qui il travaille de réfléchir à l'ajout d'un changement au texte de loi dans ce sens.

La cérémonie : le visage officiel du pays

Le 11 mai dernier, Raymond Poirier a officié comme juge pour une cérémonie de citoyenneté. Titulaire de l'Ordre du Canada, ce n'est pas la première fois que l'homme d'affaires, qui est aussi un pilier de la communauté franco-manitobaine, remplit ce rôle.

Raymond Poirier, bâtisseur de la communauté franco-manitobaine Photo : Radio-Canada

« Mettre du français est important pour moi. S’il n'y en avait pas, je ne le ferais pas », prévient-il.

« Lors de la première cérémonie que j'ai présidée, j'ai mis à peu près 30 % en français, ensuite quand on m'avertit qu'il va y avoir plusieurs francophones, à ce moment-là, je décide de mettre l'accent sur le français. »

Il se souvient avoir présidé une cérémonie sur le site de La Fourche à l'occasion de la Saint-Jean Baptiste. « C'était 75 à 80 % en français ce jour-là », souligne-t-il.

« C'est important, car cette cérémonie est le visage officiel du pays pour les personnes qui deviennent citoyens canadiens et même pour les anglophones, d'entendre un juge qui parle en français à la cérémonie, c'est aussi important qu'ils voient la réalité canadienne et qu'ils s'accoutument à ça. »