Un texte de Pierre-Gabriel Turgeon

Selon différents palmarès, les partisans des Jets de Winnipeg sont considérés comme l’une des meilleures foules de toute la Ligue nationale de hockey. En 2016, le magazine économique Forbes a attribué aux Winnnipégois la septième position de son classement, alors que Fandom 250 leur a octroyé le cinquième rang l’an dernier.

Depuis le début des présentes séries éliminatoires, le Whiteout (ou Marée blanche) s’est littéralement emparé de Winnipeg.

Au départ, l’objectif derrière le Whiteout est d’inciter les spectateurs à porter du blanc lors des rencontres des Jets. C’est aussi pour les partisans le moment de démontrer leur sentiment d’appartenance envers leur équipe.

Des partisans des Jets ont fait preuve de créativité lors d'un rassemblement du Whiteout. Photo : Radio-Canada/Pierre-Gabriel Turgeon

« Les images et les vidéos d’hier soir démontrent cette énergie et on est très content de voir que Winnipeg s’est allumée », souligne Matt Schaubroeck, spécialiste en communication à Développement économique Winnipeg.

Un concept que les partisans des Jets embrassent avec fierté. Jusqu’à présent, le comité organisateur estime que plus de 46 000 partisans ont participé aux quatre rassemblements extérieurs, et c’est sans compter les quelque 61 000 personnes entassées à l’intérieur de la Place Bell MTS.

Des partisans des Jets personnifient des employés de La Soirée du hockey. Photo : Radio-Canada/Pierre-Gabriel Turgeon

Certains poussent leur imagination encore plus loin en confectionnant leur propre déguisement, plutôt que de simplement revêtir un chandail blanc.

« Je porte mon costume au travail aussi et ça suscite passablement de réactions », indique Kip Alexander, enseignant au W.C Miller Collegiate à Altona.

Kip Alexander manifeste sa joie après la victoire des Jets de Winnipeg face aux Predators de Nashville. Photo : Radio-Canada

Ces rassemblements représentent une vitrine exceptionnelle pour la capitale manitobaine. Le comité organisateur indique que rien n’est laissé au hasard lorsqu’il est question de sécurité.

La superficie du site a quadruplé depuis la tenue du premier rassemblement et peut maintenant accueillir jusqu'à 23 000 personnes. Matt Schaubroeck explique que selon les règles de la Régie des alcools et des jeux du Manitoba, cela représente un maximum de deux personnes par mètre carré.

Mardi, le Whiteout a attiré un peu plus de 12 000 partisans. La météo et le fait que la rencontre numéro 3 a été présentée tôt dans la semaine ont peut-être contribué à une foule moins impressionnante.

Les partisans des Jets regardent l'écran géant lors d'un rassemblement du Whiteout. Photo : Radio-Canada/Martine Bordeleau

« Je passe vraiment un bon moment », souligne James Clare, qui a décidé de s’installer avec sa fille âgée de 22 mois dans la zone réservée aux familles, un endroit où la consommation d’alcool est interdite.

Des superstitions embarrassantes

Le troisième match de la série opposant les Jets de Winnipeg aux Predators de Nashville a été une montagne russe d’émotions pour les partisans de la formation manitobaine. La victoire des Jets a permis à la troupe de l’entraîneur-chef, Paul Maurice, de porter à treize sa séquence de victoires à domicile.

Devant un tel succès, certains partisans de l’équipe sont devenus superstitieux. C'est le cas de Marlene Ewonchuk.

Je porte les mêmes sous-vêtements. Marlene Ewonchuk, partisane des Jets de Winnipeg

« Je remets les mêmes sous-vêtements à chaque match depuis le début des séries éliminatoires. Je ne les ai pas lavés, je fais juste les remettre à chaque partie », avoue-t-elle, visiblement gênée d’avoir révélé son secret.