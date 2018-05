En plus d'installer un mécanisme pour mieux contrôler les vagues, l'association veut aussi aménager une plage où les Calgariens peuvent se rassembler pour regarder les surfeurs ou pour participer à des événements et des festivals.

Les Calgariens font déjà du surf à cet endroit depuis plusieurs années, mais Neil Egsgard, le président de l’association, affirme qu’un tel projet aura beaucoup d’avantages.

Quand on crée un tel espace, on encourage les gens à venir, soit pour faire du surf ou pour observer, parce que ce sera beaucoup plus sécuritaire. Neil Egsgard, président, Alberta River Surf Association

Pour ce faire, deux types de technologies seront utilisées : une pour contrôler le niveau de l'eau et l’autre pour la création de vagues. Une barrière de plaques reliées à une fondation en béton sera utilisée pour contrôler le niveau de l'eau. Un système de poche gonflable permettra d'activer le mécanisme. La technologie pour la création de vagues n’a pas encore été déterminée.

Neil Egsgard ajoute que la technologie utilisée pour la barrière aura un impact minimal sur l’environnement. « L’élément le plus important est de s’assurer qu’il n’y aura aucun impact sur les risques d’inondations », dit-il.

Cette esquisse montre le paysage que l'association espère aménager sur la rivière Bow. Photo : Alberta River Surfing Association

Luke Morstad, propriétaire de Outlier Surf, une entreprise qui offre des leçons et de l'équipement de surf, croit que le projet permettra à la métropole de se démarquer sur la scène mondiale. « La rivière Bow est très unique, dit-il. Je ne connais pas beaucoup de lieux qui ont cette opportunité. »

Le projet de surf sur la rivière Bow, en chiffres : 2 vagues;

1,5 m de hauteur;

10 à 15 m de largeur;

6 M$ de dollars pour le développement et la construction du projet;

400 Calgariens surferaient déjà la rivière;

8 mois de l’année pour profiter des vagues.

L’association en est toujours à l’étape de la planification et prépare un rapport détaillé pour les trois ordres de gouvernement d’ici la fin de l’année. Le projet doit aussi passer par de nombreuses évaluations environnementales.

Le conseiller municipal Evan Woolley dit attendre plus de détails sur la portée du projet, mais est optimiste. « Il y a plus d'opportunité qu’il y a de risques, dit-il. Pour attirer des touristes, il faut avoir une ville dynamique et plein d’activités. Un projet comme celui-ci cadre bien avec nos objectifs. »

Le coût du projet est actuellement estimé à six millions de dollars. Le financement viendra des différents ordres de gouvernement ainsi que de dons du public. Si le tout est approuvé, le projet devrait être terminé entre 2023 et 2028, mais Neil Egsgard suggère que la construction pourrait être terminée d'ici 2020, si le financement est confirmé plus tôt.

L’utilisation de la plage et des vagues serait gratuite pour le public.

Avec les informations de Charlotte Dumoulin et Dave Gilson