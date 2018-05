Les agressions sexuelles en question se sont produites entre 1971 et 2009, à Saint-Joseph-de-Lepage et à Sainte-Angèle-de-Mérici. Les victimes étaient mineures au moment où se sont déroulés les événements.

Lorsqu'il a rendu son verdict, le juge Jules Berthelot a affirmé que le témoignage de Roland Robitaille était incohérent et que la théorie du complot dont il se disait victime « relevait du fantastique et du surréel ».

Le juge Berthelot a aussi souligné que les trois victimes étaient crédibles et fiables lors de leurs témoignages.

La procureure de la couronne, Éliane Beaulieu, s’est dite satisfaite du verdict à la sortie du tribunal.