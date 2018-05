Avec cette recette de biscuits, nous franchissons le cap des 70 recettes franco-manitobaines.



Pour souligner l'événement, nous avons demandé à Evelyne Levesque, 70 ans, de cuisiner pour nous. Evelyne travaille trois jours pas semaine au CDEM (Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba) comme agente des finances. Elle aime son travail qu'elle occupe depuis 12 ans. Cela lui permet de rester en contact avec les gens et de parler français. Après avoir élevé ses enfants sur la ferme, Evelyne est retournée à l'université à l'âge de 45 ans. Elle a terminé un baccalauréat à l'Université du Manitoba pour ensuite faire un cours de traduction à l'Université de Saint-Boniface.

Cette recette de biscuits, elle la cuisine souvent, et elle est toujours au menu quand sa petite-fille Romane, qui demeure à Montréal, lui rend visite. Romane repart toujours chez elle avec une boîte de ce délicieux dessert.

Un texte de Colombe Fortin

Ingrédients pour biscuits Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Ingrédients

168 g (3/4 t.), saindoux (Evelyne utilise toujours le jaune)

310 ml (1 1/4 tasse), sucre brun

2 oeufs

30 ml (2 c. à table), eau tiède

4 g (1 c. à thé), bicarbonate de soude

5 ml (1 c. à thé), vanille

4 g (1 c. à thé), sel

30 ml (2 c. à table), sirop de maïs

500 ml (2 tasses), farine

Gelée de pommes

Le saindoux Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

À l'aide de la mesure inscrite sur le carton, Evelyne mesure le saindoux et le dépose dans le bol. Avec une mixette elle réduit le saindoux en crème.

Le sucre brun et les oeufs Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Evelyne mesure le sucre brun et le dépose dans le bol. À l'aide de la mixette, elle incorpore le sucre au saindoux et ajoute les oeufs. Elle fouette jusqu'à l'obtention d'une pâte crémeuse.

Eau et bicarbonate de soude Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Dans une petite tasse, Evelyne mesure l'eau et ajoute le bicarbonate de soude. Elle s'assure qu'il n'y a pas de grumeaux et elle l'incorpore au mélange de biscuits.

Vanille et sel Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Evelyne ajoute la vanille et le sel.

Sirop de maïs Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Evelyne ajoute le sirop de maïs. Selon elle, c'est l'ingrédient qui fait toute la différence dans cette recette.

La farine Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Evelyne mesure la farine et l'incorpore au mélange de pâte à biscuits.

Le malaxeur Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

À l'aide de la mixette, elle s'assure que la farine est bien mélangée. La pâte à biscuits doit être onctueuse.

Saindoux et plaque à biscuit Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

À l'aide d'un morceau de papier ciré qu'elle enduit de saindoux, Evelyne graisse la plaque à biscuits.

Cuillère et biscuits Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Elle utilise une petite cuillère à crème glacée pour former des boules de la même dimension. C'est important, car chaque biscuit a deux parties qui seront collées ensemble. Il faut qu'elles soient de la même grandeur.

Biscuits, four Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Dans le four préchauffé à 190° C (375° F), Evelyne dépose la plaque à biscuits sur la grille du milieu. La cuisson prend de 8 à 10 minutes selon votre four.

Biscuits et gelée Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Quand les biscuits sont refroidis, Evelyne étend une généreuse couche de gelée aux pommes sur un biscuit et le recouvre avec un autre biscuit. Quand on le regarde, cela ressemble à un yoyo, c'est de là que vient son nom.

La recette et le bol Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Voici la recette d'Evelyne. Et ce plat en granite lui vient de sa mère, c'est un souvenir. Elle l'utilise toujours quand elle cuisine ces biscuits.