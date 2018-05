Un texte de Joane Bérubé



Le directeur général de la Caisse de la Baie-de-Gaspé et directeur par intérim de celle des Hauts Phares, Denis Lévesque, explique que l’idée de ce regroupement a été lancée en septembre dernier à l’occasion du départ à la retraite du directeur de la Caisse Desjardins des Hauts-Phares.

M. Lévesque assure que le regroupement entre les deux caisses permettra d’assurer un meilleur service aux membres. « Il y a l’avantage, explique M. Lévesque, que pour les ressources humaines, ce sera plus facile d’avoir une continuité de services. On aura une équipe plus forte, plus spécialisée. Tout ça fera que ce serait plus intéressant pour les membres et c’est sûr qu’il va y avoir des économies dans tout ça. »

Il n’y a aucune abolition de postes. Ça, c’est clair et il n’y a aucune fermeture de points de service dans ce projet de regroupement. Denis Levesque, directeur général de la Caisse de la Baie-de-Gaspé et directeur par intérim de celle des Hauts Phares

Les caisses organiseront dans les prochaines semaines une soirée d’information pour présenter le projet. La proposition devra ensuite être soumise au vote de deux assemblées générales.

Si la proposition est acceptée par les membres, le regroupement des deux caisses Desjardins de la pointe de Gaspé pourrait s’effectuer le 1er janvier 2019. La nouvelle caisse populaire compterait autour de 15 000 membres.