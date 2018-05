CALGARY et EDMONTON

All of us

Alberta Ballet présente son tout nouveau spectacle, All of us.

Ce ballet rock est la plus récente création du directeur artistique Jean Grand-Maître.

L’histoire originale porte sur deux clans opposés dans un monde apocalyptique. Photo : Alberta Ballet/Paul McGrath

Il est inspiré de la musique du groupe The Tragically hip, dont le chanteur Gord Downie est décédé l'an dernier, et de leurs compositions les plus populaires.

L'histoire originale se déroule dans un monde apocalyptique. Deux clans opposés ont survécu à une guerre nucléaire et doivent se battre pour hériter de la planète et refaire un monde nouveau.

C'est une sixième création pour le directeur artistique du Alberta Ballet, Jean Grand-Maître. Photo : Alberta Ballet/Paul McGrath

All of us est présenté à Calgary jusqu’au samedi 5 mai à 19 h 30 et le dimanche 6 mai à 14 h, à l’auditorium du Jubilée.

La troupe sera également à l’auditorium du Jubilée d’Edmonton du jeudi 10 mai jusqu’au samedi 12 mai, à 19 h 30 avec une représentation le samedi à 14 h.

Une dernière représentation aura lieu à Lethbridge au Centre Enmax le 17 mai.

PLAMONDON

Galala

L'ACFA de Plamondon - Lac La Biche, en partenariat avec le Centre de développement musical de l'Alberta, présente le Galala.

Galala Plamondon 2018 Photo : Capture d'écran Facebook

C'est le spectacle par excellence qui permet aux artistes et aux musiciens amateurs de monter sur scène et de participer à un spectacle produit par une équipe professionnelle.

L’événement a lieu le vendredi 4 mai à 19h au Centre culturel Philip Ménard.

EDMONTON

Silver Arrow : The Untold Story of Robin Hood

Vous croyez connaître l'histoire de Robin des bois? Et bien, détrompez-vous. La pièce Silver Arrow : The Untold Story of Robin Hood, une première mondiale, présente une nouvelle version du conte classique.

Silver Arrow: The Untold Story of Robin Hood Photo : David Cooper Photography

La production a choisi de mettre en vedette une protagoniste féminine. Elle et sa troupe de joyeux hors-la-loi trouveront des façons originales de voler les riches.

La pièce, qui est un spectacle pour toute la famille, est remplie de rebondissements ainsi que d’acrobaties !

La scène est partagée par l'équipe du théâtre Citadel et celle du théâtre acrobatique Firefly Photo : David Cooper Photography

Silver Arrow est présenté au Théâtre Maclab jusqu’au 13 mai, à 19 h 30. Il y a également des représentations le samedi 5, le dimanche 6 et le dimanche 13 mai à 13 h 30.





Infinity



Theater Network présente sa nouvelle pièce Infinity, par Hannah Moscovitch, gagnante d'un prix canadien de dramaturgie.



Comment une nouvelle théorie sur le changement du temps peut-elle affecter tout ce que nous savons sur nous-mêmes?

La pièce Infinity par Hannah Moscovitch Photo : Ian Jackson/EPIC Photography

Cette comédie dramatique réunit sur scène trois personnages, un physicien, une mathématicienne et une musicienne qui apprendront ensemble que l’amour et le temps sont connectés d’une façon qu’ils ne l’auraient jamais imaginé.



C'est une histoire qui expose notre façon de mesurer notre amour les uns envers les autres, face à nos propres pulsions et désirs personnels.



Les représentations ont lieu jusqu’au samedi 5 mai, à 20 h et le dimanche à 14 h, au théâtre Roxy sur le boulevard Gateway.





Rosie & the Riveters



La formation musicale Rosie and the Riveters de Saskatoon entreprend sa tournée en Alberta cette semaine. Le trio présente son 2e album, Ms. Behave, lancé en avril dernier.



Il s’agit d’une collection d’hymnes folks et sensuels, d'inspiration rétro, qui donne une voix à une femme qui vit dans un monde d'hommes.

Rosie and the Riveters Photo : Crystal Skrupsk

Rosie and the Riveters avaient présenté leur vidéo-clip officiel de la chanson I Believe You, en soutien au mouvement #moiaussi, lors de la Journée internationale de la femme.



Le groupe sera à Edmonton le vendredi 4 mai au Aviary, à Calgary le samedi 5 mai au Ironwood Stage & Grill et à Stettler le dimanche 6 mai, au Stettler Performing Arts Center.

Bonnes sorties cette fin de semaine!