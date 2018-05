« Ce programme permettra aux aînés à faible ou moyen revenu d’avoir une plus grande souplesse financière et cela les aidera à rester dans leur maison plus longtemps », dit le ministre des Services sociaux de la province, Paul Merriman.

Les aînés peuvent postuler au programme à n’importe quel moment de l’année. Les candidats approuvés seront inscrits au programme pendant 10 ans, avec la possibilité de se retirer à tout moment.