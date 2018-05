Un texte de Tiphanie Roquette

En 2017, l’économie albertaine a augmenté de 4,9 %, le taux de croissance le plus élevé au Canada. Cette hausse fait suite à deux années consécutives de baisse du produit intérieur brut.

Encore une fois, le moteur de cette augmentation continue d’être le secteur pétrolier et gazier. L’extraction du pétrole et du gaz et les activités de soutien à l’extraction minière, pétrolière et gazière ont été à l’origine de 50 % de la croissance albertaine en 2017, indique Statistique Canada.

Les autres secteurs éprouvent cependant aussi des hausses ou de très faibles réductions. « Ces données s’accordent avec d’autres informations qui nous indiquent que la reprise est étendue et non liée à un seul secteur », explique le professeur d’économie à l’Université de Calgary, Trevor Tombe.

Il s’agit d’une bonne reprise économique. Trevor Tombe, professeur d'économie, Université de Calgary

L’emploi est aussi sur la pente ascendante même s’il reste inférieur au sommet de 2015. L’Alberta a connu un ajout de 23 100 emplois, une hausse de 1 % en 2017.

La bonne santé de l’économie n’a cependant pas encore stimulé le moral des Albertains. Selon un sondage réalisé pour CBC/Radio-Canada, 44% des sondés ne constatent pas de mieux dans leurs finances personnelles et pour plus d'un tiers, elles se sont détériorées par rapport à l'année précédente.

Quant à l'économie de la province, 35 % des participants ne voient pas d’améliorations et 18% croient même que l’économie se porte moins bien.

Faits vs perceptions

M. Tombe qualifie cette divergence entre fait et perception de « mystère ». Il suggère que l’ampleur de la crise qu’a connue l’Alberta peut en être à l’origine.

« Il va y avoir un décalage de longue durée parce que la récession a été importante et longue. Cela va prendre du temps pour que la douleur cesse. Même si vous avez un emploi, que votre salaire est de retour à son niveau normal et que vos heures sont les mêmes qu’avant, vous n’êtes pas forcément confiants », explique M. Tombe.

Le chef du Parti conservateur uni, Jason Kenney, et la première ministre de l'Alberta, Rachel Notley, interprètent différemment les données économiques. Photo : CBC

La polarisation politique pourrait aussi jouer un rôle, selon le professeur. Chaque information un peu négative peut être amplifiée par l’opposition officielle qui mène dans les sondages.

L’économiste doute toutefois que la croissance continue à de tels niveaux en 2018 et 2019. Une fois que l’économie albertaine aura repris son rythme de croisière, le produit intérieur brut risque de retrouver des taux de croissance plus modérés, dit-il.

