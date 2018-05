« Il y a cinq morts », a indiqué une porte-parole de la Garde nationale de Georgie.

L'appareil, un avion-cargo Hercule C-130 appartenant à la Garde nationale de Porto Rico, s'est écrasé vers 11 h 30 locales à proximité de l'aéroport international Savannah Hilton Head, ont précisé les forces aériennes des États-Unis dans un communiqué.

Il effectuait un vol d'entraînement avec cinq personnes à bord, ajoute cette même source.

Les autorités militaires ignoraient si l'appareil, qui s'est écrasé sur une intersection routière, avait fait d'autres victimes.

Plusieurs chaînes américaines ont montré des images de l'appareil en feu, noyé dans une épaisse fumée noire, laissant peu d'espoir pour leur survie.

Les accidents se sont multipliés ces derniers mois dans l'armée de l'air américaine, affectée ces dernières années par des coupes budgétaires accusées d'avoir forcé une réduction des vols d'entraînements.

Début avril, trois écrasements d'avions militaires s'étaient produits en deux jours, faisant au moins quatre morts à Las Vegas, dans le Nevada, en Californie et à Djibouti.

Le ministre américain de la Défense Jim Mattis a obtenu cette année un budget record pour le Pentagone, qui va permettre des investissements en suspens depuis plusieurs années, notamment dans la marine, sursollicitée sur les théâtres étrangers, et les forces aériennes des États-Unis, qui perdent à grande vitesse leurs pilotes les plus expérimentés, car ils vont chercher des salaires plus attrayants dans le privé.