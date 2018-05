« Nous confirmons qu'il y avait neuf personnes à bord, dont cinq membres d'équipage et quatre passagers », a indiqué le porte-parole de la garde nationale de Porto Rico, le commandant Paul Dahlen, précisant que tous étaient membres de la Garde nationale de Porto Rico.

Il n'a pas confirmé s'ils étaient tous morts, jugeant que les images de l'appareil, réduit en cendres, « parlent d'elles-mêmes ».

Plusieurs chaînes ont montré des images saisissantes de l'accident captées par une caméra de surveillance proche. On y voit l'avion tomber brutalement en piqué derrière un hangar, puis exploser dans une boule de feu.

D'autres images aériennes filmées une fois l'incendie circonscrit montrent l'appareil réduit à des cendres, hormis son empennage.

L'appareil, un avion-cargo C-130 Hercules appartenant à la Garde nationale de Porto Rico, s'est écrasé vers 11 h 30 locales peu après le décollage à proximité de l'aéroport international Savannah Hilton Head.

Un premier bilan de l'US Air Force faisait état de cinq personnes à bord, l'équipage normal pour cet appareil de transport très largement utilisé par l'armée américaine partout dans le monde.

Le président Donald Trump a exprimé ses condoléances. « S'il vous plait, joignez-vous à mes pensées et prières pour les victimes, leurs familles et les extraordinaires hommes et femmes de la Garde nationale », a-t-il tweeté.

Le sénateur républicain John McCain a lui aussi appelé à « prier pour les familles des braves membres de la Garde nationale », l'unité de réserve de l'armée américaine.

Le commandant Dahlen a précisé que l'avion avait probablement plus de 50 ans et qu'il venait d'être révisé à Savannah.

Il venait de décoller à destination de Tucson, en Arizona, où il devait être remis au 309e groupe de maintenance de la base aérienne Davis Monthan, qui gère le plus gros « cimetière » d'avions de l'US Air Force.

Les accidents se sont multipliés ces derniers mois dans l'armée de l'air américaine, affectée ces dernières années par des coupes budgétaires accusées d'avoir forcé une réduction des vols d'entraînement.

Début avril, trois accidents d'avions militaires s'étaient produits en deux jours, faisant au moins quatre morts à Las Vegas, dans le Nevada, en Californie et à Djibouti.

Selon une étude du quotidien spécialisé Military Times, le nombre d'accidents impliquant des avions militaires a augmenté de 40 % entre 2013 et 2017.

Le ministre américain de la Défense, Jim Mattis, a obtenu cette année un budget record pour le Pentagone, qui va permettre des investissements en suspens depuis plusieurs années, notamment dans la marine, sursollicitée sur les théâtres étrangers, et l'US Air Force, qui perd à grande vitesse ses pilotes les plus expérimentés, car ils vont chercher des salaires plus attractifs dans le privé.