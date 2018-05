Un texte de Gavin Boutroy

« Pour une compagnie en France ou en Afrique francophone, savoir qu’ils peuvent venir parler en français dans une communauté, ici à Winnipeg, avec des chefs d’entreprises, c’est un message très accueillant », lance le président de la Chambre de commerce de Winnipeg, Loren Remillard.

Il cite l’importance de la main-d’œuvre instruite en français par l’Université de Saint-Boniface.

M. Remillard croit que l’organisme bilingue World Trade Centre (WTC) Winnipeg joue un rôle fondamental dans la création de bons rapports personnels avec des investisseurs potentiels.

« Avoir une communauté francophone, un World Trade Centre bilingue est tellement important dans le développement de ce rapport personnel. Quand quelqu’un peut faire une connexion linguistique et culturelle avec vous, cela fournit une fondation vraiment solide qui permet ensuite de discuter affaires », affirme-t-il.

Dans un message twitter, Loren Remillard a écrit que le WTC à Winnipeg est le « french connection » de la ville. C’est le premier WTC officiellement bilingue, et sa langue de fonctionnement est le français.

Pour la présidente-directrice générale du WTC Winnipeg, l'avantage du bilinguisme est indéniable pour attirer des investissements et créer un sentiment de proximité.