Le sujet a été abordé mercredi lors du Cercle de presse du Saguenay consacré aux mesures de sécurité entourant la tenue de la rencontre.

La sécurité publique de Saguenay contrôlera le périmètre entourant la base militaire et l'aéroport de Bagotville, où pourraient atterrir les appareils transportant les dignitaires et hauts responsables de la rencontre.

Durant la semaine entourant la tenue du sommet, les 250 policiers seront au travail 24 heures sur 24 et seront responsables de l'accès à la base et à l'aéroport où la circulation sera limitée.

« Pour ce faire, il va y avoir des patrouilles en VTT et en véhicule qui vont être faites. On va également établir trois points de contrôle qui vont être érigés, un à l’aéroport civil et deux autres aux extrémités du chemin des aviateurs qui fait face à l’entrée principale de la base militaire de Bagotville », explique Denis Gilbert, inspecteur et responsable du dossier du G7 à la Sécurité publique de Saguenay.

Les citoyens et travailleurs qui auront à se rendre dans ce secteur devront avoir une accréditation.

Un espace de rassemblement sécurisé va aussi être mis en place au coin de la route 170 et le chemin des aviateurs.

« Les gens qui vont vouloir venir soit pour voir ou pour évoquer leur droit de libre expression, il va y avoir cet endroit-là qui va être attitré », ajoute Denis Gilbert.