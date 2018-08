Un texte d'Andréanne Plante

Nom : Marie-Ève Charlebois

Âge : 41 ans

Nombre de sorties en kayak avant de réaliser le Défi kayak : aucune avant de dire oui au Défi.

Année(s) de participation : 2015

Pourquoi aviez-vous décidé de participer au Défi kayak?

C'est avec un verre à la main, lors d'une soirée de lancement, qu'Ariane et moi avons eu envie de relever un défi pour une cause. Une idée comme ça : une envie de défi et de plein air! Bien entendu, l'ascension du Kilimandjaro fut notre première idée. Et hop, deux jours plus tard je recevais un mot d'une professeure de l'école Jeunes musiciens du monde me faisant connaître l'éventuel Défi kayak qui se tramait. Ariane n'a pas hésité à dire oui et... le Défi kayak pour les Jeunes musiciens du monde est devenu notre projet.

Pourquoi croyez-vous en la mission de Jeunes musiciens du monde?

Que tous les enfants puissent avoir accès à la musique... c'est carrément un droit.

Que retenez-vous de votre aventure?

L'esprit d'équipe, les belles rencontres sur le fleuve et la chance d'avoir pu découvrir ce magnifique cours d'eau de cette façon. Également, le montant que nous avons pu recueillir pour la cause et toutes ces personnes qui y ont contribué. Mais surtout, les liens qui se sont créés entre ma coéquipière et moi.

Racontez-nous une anecdote cocasse...

Tout pour me vanter... j'ai eu le départ le plus glorieux. Étant à toute épreuve, je ne sentais pas le besoin de tester ma jupette. Et bien entendu, une fois sur le fleuve, rien n'allait. Ma jupette n'était pas adéquate pour notre kayak. J'ai dû faire attendre mon équipe, qui apprenait tout juste à me connaître depuis quelques minutes, pour retourner sur la terre ferme me trouver le bon équipement. L'équipement peut être prêté et donc il restait encore quelques jupettes disponibles. Mais comme on dit dans le milieu, mauvais départ, bonne traversée. Est-ce qu'on dit ça? Je pourrais aussi parler de notre vente de hot-dogs au bar Le sacrilège, sous la pluie. Ce ne fut pas notre activité de financement la plus glorieuse, disons.

Qu'avez-vous trouvé le plus difficile?

Sûrement la houle ressentie la première soirée, et nuit. Cette impression que tu ne pourras jamais manger la soupe qui sent si bon. Mais c'est peut-être aussi une anecdote cocasse.

Quel moment restera à jamais gravé dans votre mémoire?

Les bateaux de plaisance qui venaient à notre rencontre entre Trois-Rivières et Québec, et les gens au bout de leur terrain qui nous envoyaient la main. C'était si beau, nous avons versé quelques larmes, avouons-le.

Quels conseils nous donnez-vous?

Avoir un bon programme d’entraînement aide beaucoup. Allez sur le fleuve quelques fois ensemble aussi pour vous familiariser avec le rythme de l'autre. Et surtout, être franches l'une envers l'autre et exposer vos craintes. Donnez-vous la chance de terminer ce beau défi avec les yeux débordant de beaux paysages, de nombreuses nouvelles connaissances, un nouveau sport que vous voudrez continuer à pratiquer, mais aussi une amitié plus forte. Go go go! Amusez-vous!