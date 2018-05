Un texte de Brigitte Dubé, avec les informations de Sylvie Aubut

En décembre dernier, le gouvernement de Philippe Couillard a annoncé le déploiement de bureaux du ministère de l'Immigration en région. La Ville de Rivière-du-Loup a déjà démontré son intérêt pour un tel bureau.

Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé Photo : Radio-Canada

Pascal Bérubé suggère plutôt que ce bureau soit ouvert à Matane, puisque la ville fait face à un déclin de population plus important qu'ailleurs au Bas-Saint-Laurent et a un besoin pressant de main-d'œuvre qualifiée.

Le député reconnaît que l’intention de Québec de régionaliser l’immigration est une excellente nouvelle.

En région, on a une meilleure capacité d’intégration réussie et on a de grands besoins de main-d’œuvre. Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia

Selon lui, Rivière-du-Loup et Rimouski tirent déjà leur épingle du jeu et c’est dans l’est du Bas-Saint-Laurent que les besoins en immigration sont les plus criants.

« La Matanie et la Matapédia reçoivent moins d’immigration et leur population est davantage en déclin », plaide le député.

Il ajoute que Matane a un historique citoyen d’accueil d’immigrants. Il rappelle qu’un groupe de citoyens et le Service d’accueil des nouveaux arrivants, le SANAM, viennent d’accueillir une famille syrienne de leur propre initiative. Une autre famille est attendue dans les prochains mois.

Par ailleurs, Pascal Bérubé s’inquiète de la perte anticipée de 900 élèves à la commission scolaire des Monts-et-Marées d’ici 15 ans; des chiffres qui témoignent du déclin démographique enclenché en Matanie et dans la Matapédia.