La candidate libérale était d'abord attendue dans la circonscription de Westmount-Saint-Louis, après qu'un redécoupage de la carte électorale eut entraîné la fusion de celles d'Outremont et de Mont-Royal. Pierre Arcand se représentera dans cette circonscription redessinée.

Le député actuel de Westmount-Saint-Louis, Jacques Chagnon, n'a pas l'intention d'y être à nouveau candidat. Il doit faire connaître officiellement sa décision à la fin de la présente session parlementaire.

Des députés libéraux, comme le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Laurent Lessard, et la députée Julie Boulet, sont « en réflexion ». Selon les sources de Radio-Canada, le ministre de l'Immigration, David Heurtel, réfléchit aussi à son avenir politique.

Jusqu'ici, trois ministres du gouvernement Couillard ont confirmé qu'ils ne seront pas sur les rangs aux prochaines élections. Il s'agit de Stéphanie Vallée (Justice), Jean-Marc Fournier (Relations canadiennes et Francophonie canadienne) et Martin Coiteux (Sécurité publique, Affaires municipales et Occupation du territoire).