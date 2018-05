Un texte d’Alexandre Duval

« C’est sûr que les discussions avec la Ville de Québec, on aurait aimé qu’elles favorisent un peu plus l’arrivée du Centre. Ça n’a pas nécessairement été le cas », affirme Benjamin Ducol, responsable de la recherche.

L’objectif demeure, mais « ça nous amène à être un peu plus patients dans la manière dont un veut faire notre implantation du côté de Québec », indique-t-il.

Régis Labeaume avait été catégorique, il y a un an, lorsqu’il avait commenté le désir du Centre de s’amener à Québec. « On n’a pas besoin de ça à Québec et la Ville ne mettra aucun sou », avait-il tonné.

Le Centre a un mandat provincial, mais son quartier général se trouve à Montréal. Malgré les critiques du maire de Québec, l’organisation n’a pas baissé les bras et a visité des locaux dans la capitale au cours des derniers mois.

M. Ducol précise toutefois que le Centre n’a pas l’intention de « s’imposer ». « L’idée, c’est de ramener autour de la table tous les acteurs pour qu’on puisse aller de l’avant de manière sereine et concertée. »

On espère toujours être en mesure de convaincre la Ville que le travail qu’on fait a du sens et que ce n’est pas pour attirer l’opprobre sur la Ville de Québec. Au contraire, on est dans une logique de prévention. Benjamin Ducol, responsable de la recherche au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence

L’attaché de presse du maire de Québec, Paul-Christian Nolin, indique que la position du maire n’a pas changé depuis un an. Il ajoute qu’il n’y a pas de discussions en cours entre le Centre et l’administration municipale.

Des besoins réels

Actuellement, le Centre dispose de deux employés qui se consacrent à temps plein à la grande région de Québec. La demande est telle que des collègues de Montréal doivent parfois se déplacer pour venir leur prêter main-forte, indique M. Ducol.

L’année dernière, le Centre a notamment offert 18 formations dans la grande région de Québec afin d’offrir des outils pour détecter les signes de radicalisation et mieux intervenir.

Au cours de cette même période, le Centre a aussi donné huit présentations et ateliers dans la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. Au total, environ 1150 personnes ont été touchées.

Le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, en bref : Le Centre a été créé en 2015 avec la mission de prévenir la radicalisation sous toutes ses formes. Son financement provient du ministère de la Sécurité publique et de la Ville de Montréal, et son mandat touche tout le Québec.

Pour l’instant, les partenaires du Centre sont surtout issus du milieu scolaire, communautaire et de la santé. Il n’y a qu’un chaînon manquant, selon M. Ducol : les acteurs municipaux.

Benjamin Ducol, responsable de la recherche au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV) Photo : Radio-Canada/Philippe Couture

On pense qu’ils sont importants dans cette dynamique de prévention. Benjamin Ducol, responsable de la recherche au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence

Démystifier les actions du Centre

Si le Centre souhaite s’établir à Québec, ce n’est pas pour endiguer une problématique qui serait plus grave qu’ailleurs : c’est simplement pour remplir son rôle, affirme M. Ducol.

« On fait de la prévention. De la prévention, c’est en amont! Ça ne veut pas dire que Québec est plus à risque ou a un contexte plus problématique que le reste du Québec, mais ça reste un gros pôle urbain. »

Avoir un Centre de prévention de la radicalisation à Québec, comme on l’a à Montréal […], c’est être capable d’intervenir au niveau le plus local possible, au niveau de la réalité de Québec. Benjamin Ducol, responsable de la recherche au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence

L’an dernier, à la suite de l’attentat à la grande mosquée, le Centre annonçait avoir connu une importante hausse d’appels en provenance de la capitale.

Depuis, le nombre d’appels se serait stabilisé, mais M. Ducol indique que Québec demeure le deuxième endroit d’où émane le plus grand nombre d’appels après Montréal.