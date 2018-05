L'entreprise était à la source d’un scandale de divulgation de données provenant de Facebook, utilisées pour bâtir un programme informatique permettant de prédire et d’influencer le choix des électeurs américains pour l’élection présidentielle de 2016.



Selon le Wall Street Journal, la décision a été prise en raison de la perte de nombreux clients depuis le scandale et des frais juridiques de plus en plus élevés dans l'enquête sur Facebook. La société mère de Cambridge Analytica, SCL Elections, ferme ses portes également.

« La couverture médiatique a chassé pratiquement tous les clients et fournisseurs de la société », a indiqué l'entreprise dans un communiqué.



À la suite du scandale, Facebook avait annoncé avoir resserré le contrôle des données confidentielles.

En mars dernier, la firme avait déjà relevé de ses fonctions son directeur exécutif, Alexander Nix.

Au cours des derniers mois, Cambridge Analytica a été l'objet de nombreuses accusations sans fondement et, malgré les efforts de l'entreprise pour corriger le tir, elle a été diffamée pour des activités non seulement légales, mais également acceptées comme des éléments normaux de la publicité en ligne dans les domaines politiques et commerciaux. Le communiqué de Cambridge Analytica

La mise en faillite de l'entreprise n'empêchera pas la justice britannique d'enquêter.

Je pense qu'il est absolument essentiel que la fermeture de ces entreprises ne soit pas utilisée comme une excuse pour essayer de limiter ou de restreindre la capiacité des autorités à enquêter sur ce qu'elles étaient en train de faire. Damian Collins, député britannique et président du comité Digital, Culture, Médias et Sports, au Parlement britannique

Cambridge Analytica a déclaré s'être engagée à collaborer à l'enquête britannique au sujet de Facebook et de la façon dont le réseau social utilise les données de ses utilisateurs. Mais la commissaire britannique à l'information, Elizabeth Denham, a indiqué en mars que Cambridge Analytica n'avait pas respecté un échéancier pour fournir certaines informations qui lui étaient demandées.



L'entreprise a été connue pour son travail avec l’équipe de Donald Trump. La société a aussi travaillé avec d’autres candidats républicains, comme Ted Cruz ou Ben Carson.

De possibles liens avec la Russie

Cambridge Analytica a été créée en 2013 avec l'apport de 15 millions de dollars du donateur républicain Robert Mercer. Selon le New York Times, le nom de l’entreprise a été choisi par l’ex-conseiller à la Maison-Blanche Steve Bannon. Ce dernier est également un ancien vice-président de la firme.

Le procureur spécial Robert Mueller, qui enquête sur les soupçons de collusion entre les autorités russes et les membres de la campagne de Donald Trump, a demandé à Steve Bannon de fournir des documents internes sur la façon dont ses données et analyses ont été utilisées dans la campagne Trump afin de savoir si le renseignement russe a utilisé les données de Cambridge Analytica pour aider à cibler les anti-Hilary Clinton et les pro-Trump.