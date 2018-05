Hulu a dévoilé la nouvelle lors du Digital Content NewFronts, événement new-yorkais où les réseaux télé et médias présentent leurs programmes aux annonceurs.

Aucun autre détail n’a pour l’heure filtré quant à l’avenir de cette fiction dramatique où une dictature religieuse, la république de Gilead, a renversé la démocratie aux États-Unis. De nombreuses femmes sont réduites à l’état d’esclaves, placées dans les maisons de couples partisans du nouveau régime et violées pour mettre au monde des enfants qui leur seront ensuite enlevés.

Puissante, angoissante et magnifiquement réalisée, la première saison de La servante écarlate s'est attiré les louanges du public et des critiques. Récompensée maintes fois, elle a notamment reçu huit prix Emmy, les Oscars de la télévision aux États-Unis, dont ceux de la meilleure série dramatique et de la meilleure actrice dans une série dramatique pour Elisabeth Moss.

Elisabeth Moss dans La servante écarlate (The Handmaid's Tale) Photo : La Presse canadienne/Hulu

Dévoilés le 25 avril, les deux premiers épisodes de la nouvelle saison ont eux aussi reçu des commentaires élogieux.

Le troisième épisode est en ligne depuis mercredi sur Hulu.