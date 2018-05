Un texte de Jérémie Bergeron

Printemps 2017. Tous les yeux sont rivés sur les inondations qui marquent l’histoire. Un an plus tard, le scénario est complètement différent alors que Dame Nature se fait plus clémente. Et on peut le constater avec un seul cliché.

Voici quelques prises de vues de 2017 du photographe Michel Aspirot, qui est retourné sur les lieux.

Gatineau - rue Hurtubise

La montée des eaux était telle en 2017 que les routes devenaient impraticables. Un an plus tard, place aux chantiers de construction.

Gatineau - rue Jacques-Cartier

À Gatineau, une des rues les plus touchées en mai 2017 est la rue Jacques-Cartier. Plus une trace de la piste cyclable.

Le quai des légendes, inauguré quelques mois avant les inondations, ressemblait plutôt à un ponton en mai 2017. Un an plus tard, les curieux peuvent à nouveau profiter de la vue offerte sur le quai.

Voici d'autres photos avant/après

Clarence-Rockland

Ottawa - secteur Cumberland

Gatineau - Pointe-Gatineau