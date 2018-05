Un texte de Jean-François Deschênes

L’entreprise, qui accueillera ses premiers clients à la fin juin, créera jusqu’à dix emplois durant la saison chaude. Un peu moins l’hiver, car le restaurant-bar-spectacle n'ouvrira que la fin de semaine.

Au début, des bières régionales y seront vendues, mais les propriétaires comptent produire leurs propres bières dès l'automne, dont certaines seraient faites à base de produits régionaux.

Dans la Mitis, nous n’avions pas de microbrasserie, [en comparaison] à d’autres MRC qui en ont déjà une. Jean-François Fortin, copropriétaire de l’entreprise et maire de Sainte-Flavie

Jean-François Fortin a siégé à Ottawa de 2011 à 2015 Photo : Radio-Canada

Le maire de la municipalité d’un peu plus de 900 habitants, et ancien député fédéral, enseigne aussi au Cégep de Rimouski en Science politique.

Jean-François Fortin ne craint pas de multiplier les tâches. « Je pense que la vie est courte et il faut profiter des projets et des idées qui nous viennent en tête et qu’on a le goût de réaliser. » Il compte profiter de sa période de repos de l’enseignement, l’été, pour servir de la bière.

La microbrasserie familiale se nommera : Le Ketch, qui est un type de voilier à deux mats.

L’entreprise familiale a nécessité un investissement de 625 000 $.