Un texte de Julie Tremblay

Les représentants du Cégep de Rimouski ont cependant décliné notre demande d'entrevue pour préciser leurs intentions. Dans une publication sur Facebook, ils affirment cependant que la démarche entreprise par le cégep « ne poursuit pas l'objectif escompté » et que « l'ensemble des messages reçus mérite d'y porter une attention particulière ».

En début de semaine, le directeur général du Cégep, François Dornier, a rencontré les instigateurs d'une pétition pour le maintien du nom des Pionniers et Pionnières, Martine Beaulieu et Olivier St-Onge.

Martine Beaulieu et Olivier Saint-Onge souhaitent que les équipes sportives du Cégep de Rimouski continuent de porter le nom des Pionniers. Photo : Radio-Canada/Julie Tremblay

Selon M. St-Onge, M. Dornier n'a pas fermé la porte à garder le nom des Pionniers, mais il ne s'est pas engagé à le faire non plus.

Il a démontré une grande ouverture en ce qui a trait au nom. [...] Il nous a dit que la pétition, qu'il le veuille ou non, a rassemblé tout le monde sous l'emblème des Pionniers et que ça, il aimait vraiment ça, mais sa décision n'était pas prise. Olivier St-Onge, Pionnier en football et instigateur de la pétition pour le maintien du nom Pionniers et Pionnières

Le Cégep de Rimouski suspend le processus de vote amorcé en avril dans le but de changer le nom de ses équipes sportives. Photo : Courtoisie Olivier St-Onge

Plus de 1 500 signatures pour les Pionniers

De son côté, Martine Beaulieu s'est dite très contente de la tournure des événements. La pétition lancée la semaine dernière compte déjà plus de 1 500 signatures.

« C'est un petit objectif d'accompli. On est vraiment attaché à ce nom-là et on y tient beaucoup. [...] On ne pensait pas se rendre à autant de signatures », affirme-t-elle.

Auparavant, le Cégep avait lancé un appel de propositions pour changer le nom de ses équipes. 1 350 personnes avaient voté pour leur nom préféré parmi les trois qui avaient été retenus. Cependant, aucun des trois noms n'avait obtenu une « avance significative », précise le Cégep.

Noms proposés pour changer le nom des Pionniers et Pionnières : Impact

Royal

Empire

Quand on a reçu les propositions de noms, c'était correct, on trouvait que c'était de beaux noms, mais on ne se voyait vraiment pas le porter. Ce qui manquait, c'était le sentiment d'appartenance, de dire, oui, je veux représenter mon collège sous ce nom-là. Martine Beaulieu, Pionnière en volleyball et instigatrice de la pétition pour le maintien du nom Pionniers et Pionnières

Martine Beaulieu et Olivier St-Onge doivent rencontrer à nouveau la direction du cégep au mois de juin pour faire le point.