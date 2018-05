Le quotidien britannique évoque une somme de 200 000 livres sterling (soit quelque 350 000 dollars canadiens).

D’après une source anonyme citée par le média, cette compensation permet de mettre à égalité les deux comédiens, laissant entendre que Claire Foy aurait été payée 10 000 livres sterling (17 500 $ CAN) de moins par épisode – les deux saisons de The Crown en comptent 10 chacune.

Les producteurs avaient indiqué que Matt Smith, interprète du prince Philip, était plus connu que Claire Foy avant le début de la série, raison pour laquelle son salaire était supérieur à celui de sa partenaire.

Les acteurs principaux de la série The Crown, Claire Foy et Matt Smith. Photo : The Associated Press/Grant Pollard