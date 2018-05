Un texte de Kevin Sweet

Les médias étaient convoqués pour couvrir l’avant-première de L’espace d’un instant, une exposition célébrant les 50 ans de la collection de photographies du Musée.

Mais la décision du conseil d’administration du MBAC de retirer la toile de Chagall du catalogue de la maison d'enchères Christie's et l'enjeu de la compensation financière inhérente que le Musée devra défrayer ont vite rattrapé M. Mayer.

Quand on en saura plus sur la question de la vente du Chagall, vous serez les premiers à qui on va parler, parce que vous serez les premiers micros à nous faire face. Marc Mayer, directeur du Musée des beaux-arts du Canada

C’était la première fois en plus d’une semaine que les journalistes avaient accès au directeur du MBAC, qui se retrouve actuellement au coeur de la tempête. M. Mayer ne s’était pas encore prononcé publiquement sur la décision de l’annulation de la vente, puisqu’il était à l’extérieur du pays.

Des réponses dans quelques jours, dit Mayer

Le service de relations publiques du Musée a tenté de restreindre les questions des journalistes à la seule exposition L’espace d’un instant. Pressé de commenter la saga du Chagall malgré tout, M. Mayer s'est fait plutôt laconique.

« On va voir dans quelle situation on se trouve dans quelques jours et vous pourrez nous poser des questions à ce moment-là », a-t-il affirmé.

On sera prêts à répondre aux questions quand on [aura] des réponses. Pour le moment, on n'en a pas. Marc Mayer, directeur du Musée des beaux-arts du Canada

Le directeur du MBAC a défendu son laconisme en faisant valoir qu'en tant que « professionnel », il serait « irresponsable » de sa part de procéder autrement, puisqu'il n'y a « rien de nouveau à ajouter » au dossier pour le moment.