Un agent pour l'application des règlements municipaux et un arboriste de la Ville se sont rendus sur le terrain de ce résident du quartier Sullivan Heights mardi pour enquêter. « Nous prenons cet abattage sans permis très au sérieux et nous y répondons en conséquence », soutient l’agent Jas Rehal. Les contrevenants pourraient faire face à des actions en justice et d’autres amendes pouvant atteindre 10 000 $, précise-t-il.

Malheureusement, couper un arbre ne réglera pas le problème avec ces oiseaux Jas Rehal, agent pour la Ville de Surrey

Selon lui, la plupart des résidents du quartier apprécient les paons, mais il soulève que certains voisins vivants à proximité de l’endroit où les oiseaux se rassemblent sont embêtés. Il affirme aussi qu’il n’est pas clair à qui revient la responsabilité de s’occuper de ces oiseaux. M. Rehal prévoit organiser une rencontre publique pour que les résidents puissent discuter de l’enjeu avec des experts.

Des cris et des fientes

T.J. Shergall, qui vit à cinq maisons de l’endroit où l’arbre a été coupé, explique que les paons endommagent sa propriété, laissent des fientes derrière eux, détruisent son jardin et créent un vacarme insupportable.

« On n’a pas besoin d'alarme dans notre maison. Ils nous réveillent à trois heures du matin. C’est fou , se désole-t-il. On ne peut pas profiter de notre cour. Nous devons mettre des filets pour protéger notre jardin. »

Ryan Craigg appuie quant à lui son voisin qui a fait couper l’arbre. Il avance qu’il est même prêt à l’aider à payer l’amende. « À chaque fois qu’ils sont dérangés, ils crient et ça sonne vraiment comme un bébé qui pleure. Je me suis rendu dans la chambre de mes enfants la nuit en pensant qu’ils pleuraient, mais c’était un paon », soulève-t-il.

Mes enfants ne jouent jamais dans la cour parce que notre terrasse est pleine de fientes. Ryan Craigg, résident de Surrey

De son côté, Cindy Kornik, qui vit juste en face de la propriété où l’arbre a été coupé, déplore le geste. Elle aime les oiseaux qu’elles qualifient de majestueux. « Leur habitat est détruit. C’était leur maison. Maintenant ils sont sans-abri. Si vous vous plaignez au sujet de ces paons, peut-être que vous devez partir », fait-elle valoir.